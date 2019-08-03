В каком месяце уйти в отпуск и стоит ли брать компенсацию? Советы тем, кто не определился с отдыхом

Источник материала: Tut.by

Сейчас разгар отпускного сезона. Но некоторые работники не хотят брать полный отпуск, а получить частично денежную компенсацию. Как правильно оформить отпуск, чтобы вам смогли выплатить компенсацию? За какое количество дней можно получить деньги? На эти и другие вопросы отвечаем вместе со специалистами адвокатского бюро «Ревера» и бухгалтерского сервиса «Делай своей дело».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Когда можно взять компенсацию за отпуск?

Если уйти в отпуск нет возможности, его можно заменить денежной компенсаций.

Компенсация выплачивается:

если хотим отгулять только часть отпуска, а за вторую получить компенсацию;

если работник находился в отпуске, но его отозвали на работу;

при увольнении, если трудовой отпуск не использован вообще либо использован не полностью.

Но в каждом из случаев есть нюансы. Например, заменить часть отпуска компенсацией можно только по соглашению между работником и нанимателем. При этом реально «отгулять» и отдохнуть работник должен не меньше 21 календарного дня за каждый рабочий год.

Не всем можно заменить отпуск денежной компенсацией. Например, это нельзя сделать беременным женщинам, работникам моложе 18 лет.

Но важно не упустить важный момент. Если вы решили разделить отпуск на две части и получить компенсацию, то первая часть должна быть не меньше половины. К примеру, если у вас отпуск 28 дней, то чтобы получить компенсацию за 7 дней, первая часть должна составить не меньше 14 дней. Если вы взяли, к примеру, 12 дней отпуска, то затем не удастся получить компенсацию.

Отпуск и компенсация, что выгоднее и когда брать?

— Особой разницы нет. Принцип расчета одинаковый. То есть если вам выгодно пойти в отпуск, то сумма будет такая же и при получении компенсации. Тут могут сыграть роль потребности конкретного человека. Если нужны деньги, то вам выгоднее работать + получить компенсацию.

Как рассчитываются отпускные?

Для определения суммы отпускных необходимо рассчитать среднедневной или среднечасовой заработок, для этого надо знать расчетный период (месяцы, которые берутся для расчета отпуска) и количество месяцев в расчетном периоде, принимаемых для расчета отпускных.

Расчетный период.

Необходимо отметить, что для расчета принимаются месяцы, предшествующие уходу в отпуск. К примеру, отпуск начинается 15 июня, для расчета будут браться месяцы с июня 2018 по май 2019 года. А если отпуск начинается 1 июня, отпускные вам будут считать в мае, ЗП за май в учете еще не проведена, поэтому период будет браться с мая 2018 по апрель 2019.

2. Количество месяцев в расчетном периоде, принимаемых для расчета отпускных.

Самое главное, что надо знать — месяцы, в которых работник освобождался от основной работы с частичным сохранением или без сохранения зарплаты исключаются из расчета.

Но стоит помнить и о том, что неполный месяц не исключается из расчетного периода, если заработок работника в нем был выше или на уровне полных месяцев.

То есть, если взять пример выше, когда сотрудник уходит в отпуск 1 июня и он болеет в январе и ноябре, то заработная плата за январь и ноябрь будет исключена из расчета, если она была меньше, чем обычно.

Какие выплаты учитывают при расчете отпускных, а какие — нет

Для расчета отпускных не включаются выплаты, начисленные не по трудовым, а по иным договорам, заключенным с этим работником (например, компенсация за использование личного автомобиля). Не включаются также денежная компенсация за неиспользованный трудовой отпуск, выплаты по больничным, единовременная материальная помощь.

Важно помнить, что если у работника в расчетном периоде есть хотя бы один полный месяц, принимаемый для расчета, то в заработок включается не только деньги за отработанное время, но и выплаты стимулирующего и компенсирующего характера.

Если же у работника в расчетном периоде нет ни одного полного месяца, принимаемого для расчета, то в заработок включаются деньги, начисленные за фактически отработанные в расчетном периоде часы, в том числе выплаты стимулирующего и компенсирующего характера. Выплаты за неотработанное время не включаются в расчет.

Как понять, что выгодно идти в отпуск именно в этом месяце?

Надо смотреть, когда у вас будет максимальный среднедневной заработок. Для этого нужно обратить внимание на некоторые нюансы. К примеру, сотруднику выгодно, чтобы ему давали просто премию, а не годовой бонус или премию по итогу года. В этом случае у сотрудника отпускные будут больше.

Если в месяце премии вы отработали не весь месяц, то и премию пересчитают пропорционально отработанному времени, а не включат всю премию в расчет.

Не забываем, что часть месяцев может быть исключена из расчета. В этом случае законодательство на стороне сотрудника, но иногда может повлиять на расчет, как в большую, так и в меньшую сторону. Но чаще в большую.

Обратите внимание на такую ситуацию: даже если вам в июне дают премию и в июне вы уходите в отпуск, то скорее всего в расчет отпускных июнь месяц не попадет. Будут брать период с июня 2018 по май 2019 года.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: unsplash.com

Какой минимум для трудового отпуска?

— Минимальное количество дней, на которое предоставляется оплачиваемый отпуск, составляет 24 календарных дня. Этот срок может быть увеличен, но не уменьшен. Но некоторым работникам предоставляют более продолжительные оплачиваемые отпуска. Например, педагогическим работникам или работникам моложе 18 лет.

Кто и когда идет в отпуск: как определить очередность?

— Очередность предоставления трудовых отпусков устанавливается графиком.

Законодательством установлены ограниченные перечни категорий работников, трудовой отпуск которым обязательно должен быть предоставлен в определенные периоды времени. В отношении же остальных категорий работников наниматель имеет право, но не обязанность прислушаться к пожеланиям работников по датам ухода в отпуск.

За какой период предоставляется отпуск?

Трудовой отпуск предоставляется за рабочий год, который начинается с даты приема на работу. Именно с даты заключения трудового договора должны отсчитываться 12 месяцев для расчета рабочего года.

А тем, кто недавно устроился, когда положен отпуск?

По общему правилу в первый год работы можно уйти в трудовой отпуск только спустя полгода работы. Но наниматель может предоставить отпуск и раньше. Единственное обязательное правило — продолжительность отпуска, предоставляемого раньше 6 месяцев, определяется пропорционально отработанному времени, но не меньше 14 календарных дней. Неважно, работаете вы на полную ставку или нет, — в любом случае положен трудовой отпуск как минимум на 24 календарных дня.

А можно взять отпуск частями?

По законодательству трудовой отпуск можно разделить на 2 части. Чтобы делить на 3 и больше частей, необходимо, чтобы такая возможность была прописана в коллективном договоре, соглашении. Одна из частей отпуска должна быть меньше 14 календарных дней.

Когда должны выплатить отпускные?

Отпускные должны быть выплачены не позже, чем за 2 дня до начала отпуска (для тех, с кем заключены бессрочные трудовые договоры). Но если с вами заключен контракт, отпускные должны быть выплачены не позже, чем за 1 день до начала отдыха.