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Белорусские каноисты и байдарочники завоевали два «золота» на молодежном ЧМ

04.08.2019 14:35 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорусские каноисты и байдарочники завоевали два «золота» на молодежном ЧМ
Фото из открытых источников

В румынском Питешти завершается Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ среди молодежи и юниоров. В копилке команды Беларуси уже пять медалей, в том числе две золотые награды.

Белорусские каноисты и байдарочники завоевали два «золота» на молодежном ЧМ 15 медалей выиграли белорусские гребцы на молодежном чемпионате Европы

Первое место на дистанции 500 м среди молодежи (U-23) заняла белорусская каноистка Елена Ноздрева. В гребле на байдарках в финале среди юниоров на 200 м равных не было Веронике Леонюк. Кроме того, после двух дней соревнований на счету нашей сборной одно «серебро» и две «бронзы».

Чемпионат мира в Румынии завершится сегодня, 4 августа.

 
 
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Молодежный и юниорский чемпионаты мира по гребле на байдарках и каноэ-2019 проходят в эти дни в Румынии.
 
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