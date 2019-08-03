Белорусские каноисты и байдарочники завоевали два «золота» на молодежном ЧМ

Источник материала: Аргументы и факты

В румынском Питешти завершается Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ среди молодежи и юниоров. В копилке команды Беларуси уже пять медалей, в том числе две золотые награды.

Первое место на дистанции 500 м среди молодежи (U-23) заняла белорусская каноистка Елена Ноздрева. В гребле на байдарках в финале среди юниоров на 200 м равных не было Веронике Леонюк. Кроме того, после двух дней соревнований на счету нашей сборной одно «серебро» и две «бронзы».

Чемпионат мира в Румынии завершится сегодня, 4 августа.