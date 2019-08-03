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В США вторая атака за сутки: в Огайо застрелены 9 человек
04.08.2019 14:29 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
AP Photo/John Minchillo
По меньшей мере девять человек погибли, еще 16 получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в ночь на воскресенье в американском городе Дейтон (штат Огайо).
Об этом на пресс-конференции сообщил представитель местной полиции, сообщает
Отмечается, что преступник был застрелен сотрудниками сил безопасности. Его личность пока не установлена. Все пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы, информации об их состоянии в полиции Дейтона пока не привели.
Это уже вторая стрельба, произошедшая за сутки, в Соединенных Штатах. Ранее в субботу 21-летний белый мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо (штат Техас). Он был задержан сотрудниками полиции. Как сообщили власти, погибли 20 человек, еще 26 были ранены.
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По меньшей мере девять человек погибли, еще 16 получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в ночь на воскресенье в американском городе Дейтон (штат...
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