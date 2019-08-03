Белоруса задержали в Калабрии за драку в баре

Потасовка возникла в заведении в самом центре города, на площади Маццини. Правоохранители получили сообщение о ней по телефону после часа ночи и успели прибыть на место, прежде чем ситуация осложнилась.





Как выяснилось, двое граждан Украины 35-ти и 27-ми лет и один гражданин Беларуси 58-ми лет вошли в бар и попросили выпить. Однако им отказали из-за очевидного состояния сильного опьянения, в котором они находились.





Получив отказ, один из троих мужчин вытащил нож и начал угрожать им сотрудникам за стойкой. Затем у посетителей возник конфликт между собой, что и дало возможность вызвать полицию.





Карабинеры быстро прибыли на место. К тому моменту ссора уже переросла в настоящую драку. При звуке сирен украинцы и белорус попытались убежать, но были задержаны, сообщают масс-медиа.