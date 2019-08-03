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Белоруса задержали в Калабрии за драку в баре

04.08.2019 14:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Полиция итальянского города Ламеция-Терме, регион Калабрия, задержала на днях за ночную драку в баре двоих украинцев и белоруса. Об этом пишут местные СМИ.

Потасовка возникла в заведении в самом центре города, на площади Маццини. Правоохранители получили сообщение о ней по телефону после часа ночи и успели прибыть на место, прежде чем ситуация осложнилась.

Как выяснилось, двое граждан Украины 35-ти и 27-ми лет и один гражданин Беларуси 58-ми лет вошли в бар и попросили выпить. Однако им отказали из-за очевидного состояния сильного опьянения, в котором они находились.

Получив отказ, один из троих мужчин вытащил нож и начал угрожать им сотрудникам за стойкой. Затем у посетителей возник конфликт между собой, что и дало возможность вызвать полицию.

Карабинеры быстро прибыли на место. К тому моменту ссора уже переросла в настоящую драку. При звуке сирен украинцы и белорус попытались убежать, но были задержаны, сообщают масс-медиа.
 
 
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Полиция итальянского города Ламеция-Терме, регион Калабрия, задержала на днях за ночную драку в баре двоих украинцев и белоруса. Об этом пишут местные СМИ.
 
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