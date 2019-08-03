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В Танзании сфотографировали «двухголовую» зебру

04.08.2019 14:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

43-летний фотограф Жейнн Джеймс запечатлел невероятную оптическую иллюзию, кадр на миллион.



Во время сафари-тура по заповеднику Нгоронгоро в Танзании он увидел пару зебр, прижимающихся друг к другу.

«Это были первые зебры, которых мы встретили в тот день. Мы остановились, чтобы понаблюдать за ними. Они стояли близко друг к другу и подталкивали друг друга, поэтому я надеялся заснять какой-то необычный момент», - рассказал фотограф в комментарии Daily Mail.

Терпение Джеймса было вознаграждено — ему удалось сфотографировать «двухголовую» зебру. Иллюзия возникает из-за удачного совпадения полосок стоящих рядом животных.
 
 
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43-летний фотограф Жейнн Джеймс запечатлел невероятную оптическую иллюзию, кадр на миллион.
 
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