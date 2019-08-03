В Танзании сфотографировали «двухголовую» зебру









Во время сафари-тура по заповеднику Нгоронгоро в Танзании он увидел пару зебр, прижимающихся друг к другу.





«Это были первые зебры, которых мы встретили в тот день. Мы остановились, чтобы понаблюдать за ними. Они стояли близко друг к другу и подталкивали друг друга, поэтому я надеялся заснять какой-то необычный момент», - рассказал фотограф в комментарии Daily Mail.





Терпение Джеймса было вознаграждено — ему удалось сфотографировать «двухголовую» зебру. Иллюзия возникает из-за удачного совпадения полосок стоящих рядом животных.