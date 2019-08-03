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«Валидол, трусы и шоколад». Что безвизовое туристы вывозят из Гродно?

04.08.2019 14:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Покупают все. Все что угодно. Каждые выходные здесь туристические автобусы», — говорят Свободе в гродненском магазине трикотажа.

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С начала действия безвизового режима Гродно посетили около 200 тысяч туристов из 70 стран. Чтобы увидеть, что приобретают в Гродно туристы, прежде всего надо их найти. Летом даже в будний день иностранцы в старом городе встречаются через одного или через двух.

Достаточно прислушаться к речи: сплошь польский, много литовского, местами английский, немецкий, испанский. Пожилого возраста литовцы и латыши в магазинах и транспорте переходят на русский с четким акцентом. Если слышно русский язык без характерного белорусского произношения — рядом, скорее всего, гости из России.

Иностранцев отличает не только другой тип внешности и стиль одежды. Они часто ходят группками, с фотоаппаратами, не торопятся и внимательно осматриваются по сторонам, оглядываются, не потерялся кто-то из своих. Отличительная черта — новые сумки в руках с брендом того или иного магазина.

«Кто-то берет на 300 рублей, а кто-то — одни трусы»


В магазине трикотажной белорусской одежды Mark Formelle говорят, что на выходных посетителей целые автобусы. Больше всего литовцев и россиян, в последнее время и поляки начали приобретать белорусский текстиль.

«Покупают все: джемперы, трусы, свитера, платья, лифчики, носки, брюки. Все что угодно. Кто-то берет на 300 рублей, а кто-то на 50. А кто-то одни трусы или носки», — говорят продавщицы в магазине.

Ежи и Эва из Варшавы приехали в Гродно час назад, смотрят город и еще не успели ничего приобрести. Но уже имеют планы.

«Обязательно будем приобретать магнитики, зефирки, квас, водку или ликер», — перечисляет Ежи.

«И перстень», — добавляет Эва.


«Белорусская косметика дешевле и высокого качества»


Виктория вместе с другом приехали из немецкого Штутгарта. У них пакеты с Микки-Маусом, это продукция фабрики белья и чулок Conte.

«Мы приобрели носки, трусы и майки, а также льняные изделия. Да просто черные носки, ничего интересного», — объясняет Виктория. Ее друг мнется, но в конце концов показывает покупки.

Группка туристов из латвийского города Мадан разошлись по пешеходной улице небольшими компаниями. Мария демонстрирует баночки и тюбики косметики с не самой дешевой Гродненской магазина.

«В нашем возрасте уже, знаете, надо», — будто оправдывается за кремы Мария.

Приобретает их в Беларуси из-за хорошего качества и значительно более низкой цены. Юрис признается, что приобрел бобруйский зефир — т ько отведать, три штучки.

«Говорят, что латвийский лучше», — смеется он.


«Валидол дешевле в 5-10 раз»


Три сестры Валентина, Людмила и Галина не сразу находятся, что ответить — местные ли они или приезжие. Только Людмила живет в Гродно. Валентина в 1990-х уехала в Литву, а Галина — в Россию.

«Я всегда покупаю в Беларуси лекарства, так как белорусские лекарства от давления, валидол дешевле раз в 5-10 и более качественный. Также приобрела белорусскую косметику, тушь», — говорит Валентина.

Посреди Советской улице идут с коробками обуви в больших пакетах Агнесса и Янис из Латвии. Янис приобрел себе сразу две пары черных сапог разных моделей. Агнесса — четыре пары обуви себе и сыну.

«В Беларуси дешевле, но не намного. Если покупаешь две пары обуви, то скидки. У вас хорошее качество», — говорит Агнесса.

К тому же женщина приобрела скатерть — говорит, «красивая», правда, не из Оршанского льна. А еще — сувенир-свиристели для внуков и амаретто «для своих мужчин».

«Наши покупали лен, полотенца, кому что нужно. Не очень дешевле, но качественное», — добавляет ее спутница Янина.

Трехдневная экскурсия по Гродно и Друскининкаю вышла им по 154 доллара с человека.


«Во Франции ценят ручные изделия из янтаря»


Зита и Бенито из Латвии убеждают, как и многие предыдущие собеседники, что приехали не на шопинг, а на экскурсию. Покупки — при случае, как сувениры для друзей. Они показывают полотенца и салфетки Оршанского льнокомбината, «белитовский» шампунь. Купили также магнитики, чашки, белорусский бальзам.

«Конечно, мы хотели отведать ваши бальзамы. Не откупоривали, так как для подарка», — говорит Зита.

Мария живет 13 лет во Франции рядом с городом Лимож, летом приезжает к родственникам. В Гродно приобретает украшения из янтаря в подарок друзьям.

«Это там очень ценят. Здесь украшения дешевле и более интересные, во Франции этого не найдешь. Там ручная работа очень редко встречается», — говорит Мария.

Она держит в руках несколько подарочных пакетиков с бельем фирмы «Милавица» — для подруг. Показывать стесняется — нижнее. Повезет во Францию ​​также конфеты и шоколад от «Коммунарки». Зефир не покупает — «ведь французы такого не понимают, не привыкли».
 
Теги: Гродно
 
 
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«Покупают все. Все что угодно. Каждые выходные здесь туристические автобусы», — говорят Свободе в гродненском магазине трикотажа.
 
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