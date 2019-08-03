Спиртзавод и солдатская столовая. Что можно купить за 25,5 рублей

Строения расположены в Воложинском (1), Копыльском (4), Любанском (3), Молодечненском (1), Пуховичском (2), Слуцком (4), Стародорожском (2), Узденском (2) районах. Среди них — бывший спиртзавод, который находится в агрогородке Новые Докторовичи в 13 километрах от Копыля. Как удалось выяснить у продавца этой постройки 1958 года, ранее здесь делали спирт-сырец. Долгое время производство не модернизировалось, в итоге предприятие стало убыточным и прекратило свое существование 15-20 лет назад. Несмотря на то, что с тех пор много воды утекло, строение из красного кирпича неплохо сохранилось, кровля не протекает, но требуется замена окон и небольшой косметический ремонт. В здании можно открыть новое производство, точку общепита или же магазин. Выбирая между этими вариантами, предпринимателям стоит учитывать, что в агрогородке проживает порядка 400 человек.









Также на продажу с начальной ценой в 25,5 рублей выставили солдатскую столовую в Слуцке и два хранилища в Марьиной Горке. В первом здании можно будет открыть дом быта, организовать производство или использовать как склад. Другие строения предлагают под хранилища и торговые точки. Также в аукционном списке — бывшие котельные, бани, школы, детские сады, библиотека-клуб, дом культуры, и даже винокурня с остатками усадебного комплекса Наркевича-Иодко. О последнем объекте МЛЫН.BY уже писал, его выставляли на аукцион 24 мая. К сожалению, желающих купить этот участок в деревне Бобовня Копыльского района так и не нашлось.









Условия





По словам первого заместителя председателя Комитета государственного имущества Миноблисполкома Галины Ткаченко, покупка недвижимости по такой низкой цене позволяет предпринимателям сберечь средства, которые можно будет направить на развитие бизнеса. Однако стоит учитывать, что при такой сделке придется выполнить ряд условий.





— Необходимо осуществлять предпринимательскую деятельность в этих объектах или на их месте — покупатель имеет право снести старое здание и построить на его месте новое. Если на объекте необходимо провести реконструкцию, то в договоре купли-продажи устанавливаются конкретные сроки ее проведения. До выполнения этих условий любые сделки с данным имуществом запрещены — то есть, покупатель не сможет его перепродать.





Аукционные торги по первым четырем объектам, расположенным в Воложинском, Копыльском и Молодечненском районах назначены на 15 и 29 августа 2019 года.







