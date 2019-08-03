Аэропорт «Хитроу» готовится к гигантской забастовке









Накануне администрация аэропорта Хитроу обратилась к авиакомпаниям с просьбой заранее консолидировать рейсы или забронировать места для пассажиров на альтернативные. Пассажирам рекомендуют обратиться к своим авиакомпаниям, чтобы найти обновленную информацию.





Изменения в работе лондонского аэропорта связаны с бойкотом, который запланировали члены профсоюза работников аэропортов Unite. Ранее они отклонили предложения о повышении заработной платы на 7,3%.