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Аэропорт «Хитроу» готовится к гигантской забастовке
Источник материала: Партизан
В Британии лондонский аэропорт Хитроу отменил более 170 рейсов в понедельник и вторник в связи с запланированным бойкотом работников, сообщает агентство Associated Press.
Накануне администрация аэропорта Хитроу обратилась к авиакомпаниям с просьбой заранее консолидировать рейсы или забронировать места для пассажиров на альтернативные. Пассажирам рекомендуют обратиться к своим авиакомпаниям, чтобы найти обновленную информацию.
Изменения в работе лондонского аэропорта связаны с бойкотом, который запланировали члены профсоюза работников аэропортов Unite. Ранее они отклонили предложения о повышении заработной платы на 7,3%.
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В Британии лондонский аэропорт Хитроу отменил более 170 рейсов в понедельник и вторник в связи с запланированным бойкотом работников, сообщает агентство Associated Press.
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