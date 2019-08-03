ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Аэропорт «Хитроу» готовится к гигантской забастовке

04.08.2019 13:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Британии лондонский аэропорт Хитроу отменил более 170 рейсов в понедельник и вторник в связи с запланированным бойкотом работников, сообщает агентство Associated Press.



Накануне администрация аэропорта Хитроу обратилась к авиакомпаниям с просьбой заранее консолидировать рейсы или забронировать места для  пассажиров на альтернативные. Пассажирам рекомендуют обратиться к своим авиакомпаниям, чтобы найти обновленную информацию.

Изменения в работе лондонского аэропорта связаны с бойкотом, который запланировали члены профсоюза работников аэропортов Unite. Ранее они отклонили предложения о повышении заработной платы на 7,3%. 
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Британии лондонский аэропорт Хитроу отменил более 170 рейсов в понедельник и вторник в связи с запланированным бойкотом работников, сообщает агентство Associated Press.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Чечерском районе водитель на «Москвиче» врезался в опору ЛЭП
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика