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Юрий Дудь: «Белоруссия» — это Совок. Не самое лучшее время в истории человечества. Так что только «Беларусь»

04.08.2019 13:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-главред Sports.ru Юрий Дудь рассказал, почему он говорит «Беларусь», а не «Белоруссия». Напомним, что Дудь сегодня является ведущим фестиваля «Рок за Бобров» в Минске.

— Что повлияло на ваше решение говорить «Беларусь», а не «Белоруссия»?

— Мы по-честному сейчас говорим, да? В целом я понимаю, что по правилам русского языка — Белоруссия. Но мне по фигу, а 10 миллионам белорусов это важно. Ну, блин, если это важно людям, а мне все равно, конечно же, лучше адаптироваться. Я всегда за диалог, тем более в таких незначительных для меня вещах. К тому же это короче, к тому же, раз вам кажется, что «Белоруссия» — это Совок, а мое отношение к Совку вы все знаете: это не самое лучшее время в истории человечества. Так что только «Беларусь», – сказал Дудь.
 
Теги: Минск
 
 
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Экс-главред Sports.ru Юрий Дудь рассказал, почему он говорит «Беларусь», а не «Белоруссия». Напомним, что Дудь сегодня является ведущим фестиваля «Рок за Бобров» в...
 
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