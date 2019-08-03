Юрий Дудь: «Белоруссия» — это Совок. Не самое лучшее время в истории человечества. Так что только «Беларусь»

— Что повлияло на ваше решение говорить «Беларусь», а не «Белоруссия»?





— Мы по-честному сейчас говорим, да? В целом я понимаю, что по правилам русского языка — Белоруссия. Но мне по фигу, а 10 миллионам белорусов это важно. Ну, блин, если это важно людям, а мне все равно, конечно же, лучше адаптироваться. Я всегда за диалог, тем более в таких незначительных для меня вещах. К тому же это короче, к тому же, раз вам кажется, что «Белоруссия» — это Совок, а мое отношение к Совку вы все знаете: это не самое лучшее время в истории человечества. Так что только «Беларусь», – сказал Дудь.