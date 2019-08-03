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Иран задержал иностранный танкер за контрабанду нефти

04.08.2019 14:33 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Иранский Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) задержал в Персидском заливе танкер, который, по их данным, контрабандой перевозил нефть в одну из арабских стран, сообщило в воскресенье государственное телевидение Ирана.

"Морское подразделение КСИР захватило в Персидском заливе иностранный танкер, который перевозил контрабандную нефть в определенную арабскую страну", - говорится в заявлении генерала КСИР Рамадана Зирахи.

По его словам, он перевозил 700 тыс. литров топлива. Экипаж судна составляет семь человек различной национальности, все они задержаны.

19 июля КСИР сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. Судно отконвоировано в порт Бандар-Аббас в иранской провинции Хормозган. Среди членов экипажа Stena Impero трое россиян.

Причиной задержания танкера иранская сторона назвала необходимость проведения расследования факта столкновения танкера с рыболовецким судном.

Инцидент с судном Stena Impero произошел после того как власти Гибралтара - заморской территории Великобритании - 4 июля задержали танкер GRACE 1, команду которого подозревают в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС. В Тегеране призывают дать танкеру возможность покинуть Гибралтар.

 
 
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Иранский Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) задержал в Персидском заливе танкер, который, по их данным, контрабандой перевозил нефть в одну из арабских...
 
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