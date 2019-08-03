|
Опасность конфликта в Заливе снижается - иранский генерал
Источник материала: Интерфакс
Опасность возникновения в Персидском заливе конфликта несколько снизилась, считает иранский бригадный генерал Ахмад Реза Пурдастан.
"На первый взгляд представляется, что ситуация в Персидском заливе развивается в направлении вооруженного конфликта, но если разобраться в ней глубже, видно, что вероятность такого конфликта снижается", - цитирует генерала агентство Mehr.
Он сказал, что "все страны, имеющие свои интересы в регионе, не хотели бы столкнуться с новым кризисом на Ближнем Востоке".
Генерал подчеркнул: "Военные возможности наших вооруженных сил находятся в таком состоянии, что враги не осмеливаются пойти на военные операции против нас".
"Персидский залив напоминает пороховую бочку, и первый взрыв может привести к широкой катастрофе", - отметил Пурдастан.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Опасность возникновения в Персидском заливе конфликта несколько снизилась, считает иранский бригадный генерал Ахмад Реза Пурдастан. "На первый взгляд...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)