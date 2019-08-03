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Опасность конфликта в Заливе снижается - иранский генерал

04.08.2019 14:02 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Опасность возникновения в Персидском заливе конфликта несколько снизилась, считает иранский бригадный генерал Ахмад Реза Пурдастан.

"На первый взгляд представляется, что ситуация в Персидском заливе развивается в направлении вооруженного конфликта, но если разобраться в ней глубже, видно, что вероятность такого конфликта снижается", - цитирует генерала агентство Mehr.

Он сказал, что "все страны, имеющие свои интересы в регионе, не хотели бы столкнуться с новым кризисом на Ближнем Востоке".

Генерал подчеркнул: "Военные возможности наших вооруженных сил находятся в таком состоянии, что враги не осмеливаются пойти на военные операции против нас".

"Персидский залив напоминает пороховую бочку, и первый взрыв может привести к широкой катастрофе", - отметил Пурдастан.

 
 
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Опасность возникновения в Персидском заливе конфликта несколько снизилась, считает иранский бригадный генерал Ахмад Реза Пурдастан. "На первый взгляд...
 
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