Опасность конфликта в Заливе снижается - иранский генерал

Источник материала: Интерфакс

Опасность возникновения в Персидском заливе конфликта несколько снизилась, считает иранский бригадный генерал Ахмад Реза Пурдастан.

"На первый взгляд представляется, что ситуация в Персидском заливе развивается в направлении вооруженного конфликта, но если разобраться в ней глубже, видно, что вероятность такого конфликта снижается", - цитирует генерала агентство Mehr.

Он сказал, что "все страны, имеющие свои интересы в регионе, не хотели бы столкнуться с новым кризисом на Ближнем Востоке".

Генерал подчеркнул: "Военные возможности наших вооруженных сил находятся в таком состоянии, что враги не осмеливаются пойти на военные операции против нас".

"Персидский залив напоминает пороховую бочку, и первый взрыв может привести к широкой катастрофе", - отметил Пурдастан.