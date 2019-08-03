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Белорусы стали вторыми в танковом биатлоне на АрМИ–2019

04.08.2019 15:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На подмосковном полигоне «Алабино» продолжаются соревнования по танковому биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это один из 32 конкурсов армейских международных игр.

Белорусы стали вторыми в танковом биатлоне на АрМИ–2019

Открытие АрМИ-2019 состоялось накануне. Соревнования танкистов – одни из самых зрелищных. Понаблюдать за экипажами приезжает немало зрителей.

Белорусы стали вторыми в танковом биатлоне на АрМИ–2019

4 августа – второй конкурсный день. В субботних заездах индивидуальной гонки белорусы показали второй результат.

Белорусы стали вторыми в танковом биатлоне на АрМИ–2019

Сергей Михно, капитан сборной Беларуси:
Первый заезд – он самый тяжелый, потому что он и психологически тяжелый для самого экипажа. Потому что первому экипажу необходимо задать темп всей команде и нашим соперникам. Экипаж хорошо выступил. Следующий заезд у нас 5-го числа, экипаж старшего лейтенанта Максима Лузана.

Белорусы стали вторыми в танковом биатлоне на АрМИ–2019

Белорусы стали вторыми в танковом биатлоне на АрМИ–2019

Всего же участие в конкурсе принимают команды из 25 стран – России, Азербайджана, Китая, Лаоса, Сирии и других. Завершится танковый биатлон 17 августа.

Люди в материале: Сергей Михно, Сергей Шойгу
 
 
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Новости Беларуси. На подмосковном полигоне «Алабино» продолжаются соревнования по танковому биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это один из 32...
 
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