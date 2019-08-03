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Белорусы стали вторыми в танковом биатлоне на АрМИ–2019
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На подмосковном полигоне «Алабино» продолжаются соревнования по танковому биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это один из 32 конкурсов армейских международных игр.
Открытие АрМИ-2019 состоялось накануне. Соревнования танкистов – одни из самых зрелищных. Понаблюдать за экипажами приезжает немало зрителей.
4 августа – второй конкурсный день. В субботних заездах индивидуальной гонки белорусы показали второй результат.
Сергей Михно, капитан сборной Беларуси:
Всего же участие в конкурсе принимают команды из 25 стран – России, Азербайджана, Китая, Лаоса, Сирии и других. Завершится танковый биатлон 17 августа.
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Новости Беларуси. На подмосковном полигоне «Алабино» продолжаются соревнования по танковому биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это один из 32...
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