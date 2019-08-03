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Грозный шторм «Вифа» застал жителей Вьетнама врасплох ночью

04.08.2019 15:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Вьетнама. На Вьетнам обрушился тропический шторм «Вифа»: есть погибшие, еще более 10 человек пропали без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Грозный шторм «Вифа» застал жителей Вьетнама врасплох ночью

Шторм начался глубокой ночью, когда люди спали. Из-за этого на спасение оставалось мало времени. Стихия привела к сильным наводнениям – подтоплена центральная часть страны, в том числе и столица – город Ханой.

Грозный шторм «Вифа» застал жителей Вьетнама врасплох ночью

Ураганный ветер вырывал с корнями деревья, рушил столбы и срывал с домов крыши. Во многих районах оползни размыли дороги и парализовали транспортное движение. Прогнозы синоптиков не утешают – стихия может бушевать еще несколько дней.

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Новости Вьетнама. На Вьетнам обрушился тропический шторм «Вифа»: есть погибшие, еще более 10 человек пропали без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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