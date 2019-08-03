|
Грозный шторм «Вифа» застал жителей Вьетнама врасплох ночью
Источник материала: СТВ
Новости Вьетнама. На Вьетнам обрушился тропический шторм «Вифа»: есть погибшие, еще более 10 человек пропали без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Шторм начался глубокой ночью, когда люди спали. Из-за этого на спасение оставалось мало времени. Стихия привела к сильным наводнениям – подтоплена центральная часть страны, в том числе и столица – город Ханой.
Ураганный ветер вырывал с корнями деревья, рушил столбы и срывал с домов крыши. Во многих районах оползни размыли дороги и парализовали транспортное движение. Прогнозы синоптиков не утешают – стихия может бушевать еще несколько дней.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Вьетнама. На Вьетнам обрушился тропический шторм «Вифа»: есть погибшие, еще более 10 человек пропали без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)