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Строительство жилья для минчан в городах-спутниках намерены увеличить

04.08.2019 15:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новые меры по строительству жилья в городах-спутниках прорабатываются в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Строительство жилья для минчан в городах-спутниках намерены увеличить

В частности, может быть расширен эксперимент с возведением дома для минских очередников в Смолевичах. Он оказался успешным.

Строительство жилья для минчан в городах-спутниках намерены увеличить

Известно, что на 192 квартиры заявление написали полторы тысячи желающих. Сегодня решается вопрос, на какие конкретно города-спутники будут распространяться новые правила.

Строительство жилья для минчан в городах-спутниках намерены увеличить

Александр Авраменко, начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Беларуси:
В первую очередь у нас рассматривается вопрос застройки в городе Смолевичи. Вы знаете, для реализации этого проекта был подписан главой государства 103-й указ про экспериментальный дом. В настоящее время в правительстве рассматривается проект по подготовке указа, который будет распространяться уже по результатам этого указа на более широкую часть.

Строительство жилья для минчан в городах-спутниках намерены увеличить

С начала года в городах-спутниках Минской области построили более 200 квартир. Среди них – и жилье для нуждающихся. Самая масштабная застройка – в Логойске и Смолевичах.

Люди в материале: Александр Авраменко
 
 
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Новости Беларуси. Новые меры по строительству жилья в городах-спутниках прорабатываются в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В частности,...
 
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