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Строительство жилья для минчан в городах-спутниках намерены увеличить
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новые меры по строительству жилья в городах-спутниках прорабатываются в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В частности, может быть расширен эксперимент с возведением дома для минских очередников в Смолевичах. Он оказался успешным.
Известно, что на 192 квартиры заявление написали полторы тысячи желающих. Сегодня решается вопрос, на какие конкретно города-спутники будут распространяться новые правила.
Александр Авраменко, начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Беларуси:
С начала года в городах-спутниках Минской области построили более 200 квартир. Среди них – и жилье для нуждающихся. Самая масштабная застройка – в Логойске и Смолевичах.
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Новости Беларуси. Новые меры по строительству жилья в городах-спутниках прорабатываются в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В частности,...
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