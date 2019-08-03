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Погода на 5 августа: тепло и без дождей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Август хоть и повернул уже на осень, однако еще погреет белорусов. До + 24 прогнозируют синоптики на 5 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ближайшие сутки будет без осадков, дожди ожидаются только в отдельных районах по востоку страны.
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Новости Беларуси. Август хоть и повернул уже на осень, однако еще погреет белорусов. До + 24 прогнозируют синоптики на 5 августа, сообщили в программе Новости «24...
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