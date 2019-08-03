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В Минской области собрали 1 млн тонн зерна

04.08.2019 14:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вновь к новостям Беларуси. В Минской области собран 1 миллион тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Регион стал вторым в стране, где преодолели этот рубеж.

В Минской области собрали 1 млн тонн зерна

Общий намолот зерна составляет 4 миллиона 346 тысяч тонн. В стране убрано 60 % площадей. Практически завершают кампанию в хозяйствах Брестской области. А вот больше всего работы остается на севере страны.

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Новости Беларуси. Вновь к новостям Беларуси. В Минской области собран 1 миллион тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Регион стал вторым в...
 
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