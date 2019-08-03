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Центробанк Польши установил рекорд по скупке золота

04.08.2019 15:23 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Центробанк Польши установил рекорд по скупке золота

forex-pravda.ru

Он не единственный – рекорды ставят и центробанки других стран мира.

Общемировой спрос на золото в первом полугодии 2019 года подскочил до трехлетнего максимума на фоне увеличения закупок со стороны центральных банков, а также притока средств в обеспеченные золотом биржевые инвестиционные фонды (ETF), сообщает Дело.

Как подсчитал World Gold Council (WGC), по сравнению с первым полугодием 2018 года спрос на золото увеличился на 8%, до 2,182 тысяч тонн, включая 1,123 тысяч тонн во втором квартале.

Центральные банки за полугодие закупили свыше 374 тонн золота, что стало самым большим чистым увеличением мировых запасов золота в первом полугодии за всю 19-летнюю историю наблюдений WGC.

Больше всего золота, 100 тонн в течение второго квартала, купила Польша (это вообще самая большая квартальная закупка со стороны одного центробанка с тех пор как Индия выкупила 200 тонн золота у МВФ в ноябре 2009 года).

Россия сдвинулась на второе место, по итогам полугодия закупки составили 94 тонны.

Также золото в первом полугодии закупали Китай (74 тонны), Турция (61 тонна), Казахстан (25 тонн), Индия (около 18 тонн), Эквадор (почти 11 тонн), Колумбия (6 тонн) и Кыргызстан (2 тонны).

Активы ETF с начала года выросли на 107,5 тонн, достигнув шестилетнего максимума в 2,548 тысяч тонн.

Главными факторами, стимулирующими приток в сектор, стали продолжающаяся геополитическая нестабильность, мягкие комментарии центральных банков в отношении монетарной политики и рост цен на золото в июне.

"Мы считаем, что факторы, лежащие в основе притока в ETF и покупок со стороны центральных банков, включая смягчение денежно-кредитной политики и геополитическую неопределенность, сохранятся и во втором полугодии. Однако потребительский спрос может несколько ослабнуть по мере адаптации к более высокому уровню цен", — считает руководитель отдела рыночной аналитики WGC Элистер Хьюит.

Ранее сообщалось, что Европейский центральный банк (ЕЦБ), а также центральные банки стран Еврозоны, Швейцарии и Швеции, подписавшие в 2014 году четвертое соглашение центробанков по золоту (Central Bank Gold Agreement, CBGA), больше не видят в нем необходимости.

Напомним, 7 июня стоимость золота на мировых рынках выросла до максимальной отметки с августа 2018 года на ожиданиях, что центральные банки мира, включая Федеральную резервную систему (ФРС) США, начнут снижать ставки для стимулирования роста экономики.

18 июня цена августовского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex росла на 2,65 доллара, или на 0,2%, до 1345,55 доллара за тройскую унцию. Цена июльского фьючерса на серебро поднималась на 0,09%, до 14,842 доллара за унцию.

Как сообщалось ранее, аналитики консалтинговой компании Metals Focus прогнозируют, что в 2019 году мировое потребление золота увеличится приблизительно лишь на 0,1%, по сравнению с прошлым годом, до 4 тысяч 370 тонн, однако такой результат будет самым высоким за последние четыре года.

 
 
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Он не единственный – рекорды ставят и центробанки других стран мира.
 
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