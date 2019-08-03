Центробанк Польши установил рекорд по скупке золота

Источник материала: Ежедневник



forex-pravda.ru

Он не единственный – рекорды ставят и центробанки других стран мира.

Общемировой спрос на золото в первом полугодии 2019 года подскочил до трехлетнего максимума на фоне увеличения закупок со стороны центральных банков, а также притока средств в обеспеченные золотом биржевые инвестиционные фонды (ETF), сообщает Дело.

Как подсчитал World Gold Council (WGC), по сравнению с первым полугодием 2018 года спрос на золото увеличился на 8%, до 2,182 тысяч тонн, включая 1,123 тысяч тонн во втором квартале.

Центральные банки за полугодие закупили свыше 374 тонн золота, что стало самым большим чистым увеличением мировых запасов золота в первом полугодии за всю 19-летнюю историю наблюдений WGC.

Больше всего золота, 100 тонн в течение второго квартала, купила Польша (это вообще самая большая квартальная закупка со стороны одного центробанка с тех пор как Индия выкупила 200 тонн золота у МВФ в ноябре 2009 года).

Россия сдвинулась на второе место, по итогам полугодия закупки составили 94 тонны.

Также золото в первом полугодии закупали Китай (74 тонны), Турция (61 тонна), Казахстан (25 тонн), Индия (около 18 тонн), Эквадор (почти 11 тонн), Колумбия (6 тонн) и Кыргызстан (2 тонны).

Активы ETF с начала года выросли на 107,5 тонн, достигнув шестилетнего максимума в 2,548 тысяч тонн.

Главными факторами, стимулирующими приток в сектор, стали продолжающаяся геополитическая нестабильность, мягкие комментарии центральных банков в отношении монетарной политики и рост цен на золото в июне.

"Мы считаем, что факторы, лежащие в основе притока в ETF и покупок со стороны центральных банков, включая смягчение денежно-кредитной политики и геополитическую неопределенность, сохранятся и во втором полугодии. Однако потребительский спрос может несколько ослабнуть по мере адаптации к более высокому уровню цен", — считает руководитель отдела рыночной аналитики WGC Элистер Хьюит.

Ранее сообщалось, что Европейский центральный банк (ЕЦБ), а также центральные банки стран Еврозоны, Швейцарии и Швеции, подписавшие в 2014 году четвертое соглашение центробанков по золоту (Central Bank Gold Agreement, CBGA), больше не видят в нем необходимости.

Напомним, 7 июня стоимость золота на мировых рынках выросла до максимальной отметки с августа 2018 года на ожиданиях, что центральные банки мира, включая Федеральную резервную систему ( ФРС ) США, начнут снижать ставки для стимулирования роста экономики.

18 июня цена августовского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex росла на 2,65 доллара, или на 0,2%, до 1345,55 доллара за тройскую унцию. Цена июльского фьючерса на серебро поднималась на 0,09%, до 14,842 доллара за унцию.

Как сообщалось ранее, аналитики консалтинговой компании Metals Focus прогнозируют, что в 2019 году мировое потребление золота увеличится приблизительно лишь на 0,1%, по сравнению с прошлым годом, до 4 тысяч 370 тонн, однако такой результат будет самым высоким за последние четыре года.