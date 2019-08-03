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Новые знаки в Польше: они будут сообщать об измерении средней скорости авто

04.08.2019 15:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На польских дорогах появятся знаки, указывающие на систему измерения средней скорости, сообщает министерство инфраструктуры Польши.


С ноября 2015 года на польских трассах устанавливали дорожный знак «автоматическое регулирование скорости». Он сообщал, что скорость в этом месте могут измерять как точечно, так и на определенном участке. Под знаком была табличка с указанием длины измерительного участка. В Мининфраструктуры посчитали, что этой информации недостаточно — нужно более точно сообщать водителям об измерении скорости.

С 14 августа 2019 года в Польше будут устанавливаться новые знаки: в начале и в конце участка, на котором будет автоматически измеряться средняя скорость движения транспорта. При этом на первом знаке, вместе с символом «радар», будет обозначена максимальная скорость движения, второй знак, обозначающий конец участка, будет перечеркнут красной полосой.

Кстати, осенью прошлого года среднюю скорость движения транспорта начали фиксировать в Литве: один радар фиксирует скорость и время в начале отрезка, а другой — те же данные в конце отрезка. Система подсчитывает среднюю скорость движения авто на участке. Перед каждым таким отрезком пути установлены предупреждения, информирующие о наличии радаров и о том, какой участок пути они охватывают.

 
 
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С 14 августа 2019 года в Польше будут устанавливаться новые знаки: в начале и в конце участка, на котором будет автоматически измеряться средняя скорость движения...
 
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