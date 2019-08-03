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Новые знаки в Польше: они будут сообщать об измерении средней скорости авто
Источник материала: Tut.by
На польских дорогах появятся знаки, указывающие на систему измерения средней скорости, сообщает
С ноября 2015 года на польских трассах устанавливали дорожный знак «автоматическое регулирование скорости». Он сообщал, что скорость в этом месте могут измерять как точечно, так и на определенном участке. Под знаком была табличка с указанием длины измерительного участка. В Мининфраструктуры посчитали, что этой информации недостаточно — нужно более точно сообщать водителям об измерении скорости.
С 14 августа 2019 года в Польше будут устанавливаться новые знаки: в начале и в конце участка, на котором будет автоматически измеряться средняя скорость движения транспорта. При этом на первом знаке, вместе с символом «радар», будет обозначена максимальная скорость движения, второй знак, обозначающий конец участка, будет перечеркнут красной полосой.
Кстати, осенью прошлого года
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С 14 августа 2019 года в Польше будут устанавливаться новые знаки: в начале и в конце участка, на котором будет автоматически измеряться средняя скорость движения...
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