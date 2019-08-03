В Гродно прямо на дороге подрались таксист и пассажир

Источник материала: Tut.by

В Гродно прямо на дороге подрались таксист и его пассажир. Происшествие зафиксировал видеорегистратор очевидца, сообщает AutoGrodno .

Конфликт произошел 3 августа около 9.00 на улице Карла Маркса в Гродно. Как рассказал очевидец произошедшего Кирилл, ситуация была абсолютно неожиданной. До драки VW Polo такси двигался в потоке как ничего не бывало.

— Такси начал движение на зеленый, а затем резко машина остановилась, одновременно открылись двери водителя и задняя пассажирская, потом мужчины сцепились в драке на проезжей части, — рассказал парень. — Отъезжая, я посмотрел на участников драки в зеркало заднего вида. Они «остыли» и перестали драться. Думаю, победила дружба. Кстати, в салоне находилась девушка, она была очень возмущена.