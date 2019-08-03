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«Скамейки примирения» появились в Городском саду Бреста

04.08.2019 16:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Городской сад Бреста продолжает наполняться интересными арт-объектами.

«Скамейки примирения» появились в Городском саду Бреста

Здесь завершили первую очередь реконструкции, убрали ограждения, а после цветочного фестиваля некоторые композиции перенесли в сад.

«Скамейки примирения» появились в Городском саду Бреста

На аллее появились и две скамейки примирения. «Давай помиримся» — скамейки с вогнутым сиденьем, на которых так или иначе придется сидеть рядом.

«Скамейки примирения» появились в Городском саду Бреста

 
Теги: Брест
 
 
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  Городской сад Бреста продолжает наполняться интересными арт-объектами. Здесь завершили первую очередь реконструкции, убрали ограждения, а после...
 
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