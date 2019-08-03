«Скамейки примирения» появились в Городском саду Бреста

Источник материала: Виртуальный Брест

Городской сад Бреста продолжает наполняться интересными арт-объектами.





Здесь завершили первую очередь реконструкции, убрали ограждения, а после цветочного фестиваля некоторые композиции перенесли в сад.





На аллее появились и две скамейки примирения. «Давай помиримся» — скамейки с вогнутым сиденьем, на которых так или иначе придется сидеть рядом.



