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У беларуса в Одессе украли номера автомобиля и потребовали выкуп
04.08.2019 16:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Историю наш соотечественник описал у себя
Смысл простой - быстро сняли, быстро спрятали и навсегда исчезли.
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Историю наш соотечественник описал у себя в социальной сети. Сразу скажем - обошлось без денег. Немного поискав и подумав, можно найти укромное место, куда...
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