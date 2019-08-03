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У беларуса в Одессе украли номера автомобиля и потребовали выкуп

04.08.2019 16:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Историю наш соотечественник описал у себя в социальной сети. Сразу скажем - обошлось без денег. Немного поискав и подумав, можно найти укромное место, куда похитители прячут номера.

У беларуса в Одессе украли номера автомобиля и потребовали выкуп

Смысл простой - быстро сняли, быстро спрятали и навсегда исчезли.

 
 
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  Историю наш соотечественник описал у себя в социальной сети. Сразу скажем - обошлось без денег. Немного поискав и подумав, можно найти укромное место, куда...
 
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