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Электричество отключат в Бресте и по району (где, когда и почему)

04.08.2019 16:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Знакомим вас с графиком планового отключения электроэнергии по Бресту и району.

Электричество отключат в Бресте и по району (где, когда и почему)

Брест

Начало Конец Район отключения Причина
1 05.08.2019 09:00 05.08.2019 17:00 ул. Карбышева 3; ул. Куйбышева 1,3,5; ул. Орджоникидзе 19, 21 Реконструкция Л-1 от ТП-253
2 05.08.2019 13:00 05.08.2019 16:00 ул. Приграничная 18-70,19-75, пер. 2-й Приграничный, ул. Озерцовая, пер. Озерцовый, ул. Приозерная 1-13, 2-12, ул. Рощинская 1-7, 2-12; ул. Приграничная 1-17,10,12; ул. Подлясская 1-23, 4-18; ул. Козловичская 1-19 Работы на ВЛ-10 кВ Ф-301
3 06.08.2019 09:00 06.08.2019 17:00 ул. Боброва 2-20, 5-31, ул.Красногвардейская 22,24, ул. Северная 23-41, 30-38, пер.2-ой Северный 1-19, 2-20 Реконструкция Л-3 от ТП-105
4 06.08.2019 09:00 06.08.2019 16:00 ул. Менжинского 3, 14-24 Работы на Л-1 от ТП-247
5 07.08.2019 09:00 07.08.2019 16:00 ул. Карасева 4-55, 5-33; ул. Гурова 37-49/1, 30-38; ул. Шишкина 19-29, 4-24 Работы на Л-1 от ГКТП-9
6 07.08.2019 09:00 07.08.2019 17:00 ул. Карбышева 3; ул. Куйбышева 1,3,5; ул. Орджоникидзе 19, 21 Реконструкция Л-1 от ТП-253
7 07.08.2019 09:00 07.08.2019 17:00 ул. Боброва 28-66/1, 39-73, ул. Крестьянская 17-31, 89-109, ул. Фортечная 56/1,134 кв.1,2,3;164-170 Реконструкция Л-1 от ТП-105
8 08.08.2019 09:00 08.08.2019 17:00 ул. Красная 3-15, 4-18, пер 1-й Северный 5-29,2-32, ул. Красногвардейская 13 Реконструкция Л-2 от ТП-105
9 08.08.2019 09:00 08.08.2019 16:00 ул. Менжинского 3, 14-24 Работы на Л-1 от ТП-247
10 09.08.2019 09:00 09.08.2019 16:00 ул. Купальская 1-17, 4-20; ул. Грибная 1-15, 2-18; ул. Изумрудная 5, 2-6; ул. 1-я Вересковая 1-29, 2-22; ул. Вересковая 1-29, 2-30 Работы на Л-1 от КТП-539
11 09.08.2019 09:00 09.08.2019 17:00 ул. Боброва 28-66/1, 39-73, ул. Крестьянская 17-31, 89-109, ул. Фортечная 56/1,134 кв.1,2,3;164-170 Реконструкция Л-1 от ТП-105
12 09.08.2019 09:00 09.08.2019 17:00 ул. Карбышева 3; ул. Куйбышева 1,3,5; ул. Орджоникидзе 19, 21 Реконструкция Л-1 от ТП-253

Брестский район

Начало Конец Район отключения Причина
1 05.08.2019 09:30 05.08.2019 16:30 д. Тельмы, ул.Новая, Зелёная, Северная. Ремонтные работы
2 05.08.2019 09:30 05.08.2019 16:30 д. Скоки, ул. Железнодорожная, Мира. Ремонтные работы
3 05.08.2019 09:30 05.08.2019 16:30 д. Лидымо. Ремонтные работы.
4 06.08.2019 09:30 06.08.2019 16:30 д. Зеленец, ул. Новая, Фермерское хозяйство. Ремонтные работы.
5 07.08.2019 09:30 07.08.2019 16:30 аг. Страдечь, ул. Александрова, Зелёная, Полевая. Ремонтные работы.
6 08.08.2019 09:30 08.08.2019 16:30 д. Омелинно ул, Октябрьская, Луговая, Полевая, И.П. Ворошина, ф.х. "Черёмушка", Цех деревообработки. Ремонтные работы.
7 08.08.2019 09:30 08.08.2019 16:30 аг. Знаменка, ул. Западная, Пограничная. Ремонтные работы.
8 09.08.2019 09:30 09.08.2019 16:30 д. Максимы, ул. Максимовская. Ремонтные работы.
9 09.08.2019 09:30 09.08.2019 16:30 Музей "Форт-5", Насосная. Ремонтные работы
10 09.08.2019 09:30 09.08.2019 16:30 г.п. Домачево. Ремонтные работы.
 
Теги: Брест
 
 
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