Электричество отключат в Бресте и по району (где, когда и почему)

Знакомим вас с графиком планового отключения электроэнергии по Бресту и району.
Брест
№
Начало
Конец
Район отключения
Причина
1
05.08.2019 09:00
05.08.2019 17:00
ул. Карбышева 3; ул. Куйбышева 1,3,5; ул. Орджоникидзе 19, 21
Реконструкция Л-1 от ТП-253
2
05.08.2019 13:00
05.08.2019 16:00
ул. Приграничная 18-70,19-75, пер. 2-й Приграничный, ул. Озерцовая, пер. Озерцовый, ул. Приозерная 1-13, 2-12, ул. Рощинская 1-7, 2-12; ул. Приграничная 1-17,10,12; ул. Подлясская 1-23, 4-18; ул. Козловичская 1-19
Работы на ВЛ-10 кВ Ф-301
3
06.08.2019 09:00
06.08.2019 17:00
ул. Боброва 2-20, 5-31, ул.Красногвардейская 22,24, ул. Северная 23-41, 30-38, пер.2-ой Северный 1-19, 2-20
Реконструкция Л-3 от ТП-105
4
06.08.2019 09:00
06.08.2019 16:00
ул. Менжинского 3, 14-24
Работы на Л-1 от ТП-247
5
07.08.2019 09:00
07.08.2019 16:00
ул. Карасева 4-55, 5-33; ул. Гурова 37-49/1, 30-38; ул. Шишкина 19-29, 4-24
Работы на Л-1 от ГКТП-9
6
07.08.2019 09:00
07.08.2019 17:00
ул. Карбышева 3; ул. Куйбышева 1,3,5; ул. Орджоникидзе 19, 21
Реконструкция Л-1 от ТП-253
7
07.08.2019 09:00
07.08.2019 17:00
ул. Боброва 28-66/1, 39-73, ул. Крестьянская 17-31, 89-109, ул. Фортечная 56/1,134 кв.1,2,3;164-170
Реконструкция Л-1 от ТП-105
8
08.08.2019 09:00
08.08.2019 17:00
ул. Красная 3-15, 4-18, пер 1-й Северный 5-29,2-32, ул. Красногвардейская 13
Реконструкция Л-2 от ТП-105
9
08.08.2019 09:00
08.08.2019 16:00
ул. Менжинского 3, 14-24
Работы на Л-1 от ТП-247
10
09.08.2019 09:00
09.08.2019 16:00
ул. Купальская 1-17, 4-20; ул. Грибная 1-15, 2-18; ул. Изумрудная 5, 2-6; ул. 1-я Вересковая 1-29, 2-22; ул. Вересковая 1-29, 2-30
Работы на Л-1 от КТП-539
11
09.08.2019 09:00
09.08.2019 17:00
ул. Боброва 28-66/1, 39-73, ул. Крестьянская 17-31, 89-109, ул. Фортечная 56/1,134 кв.1,2,3;164-170
Реконструкция Л-1 от ТП-105
12
09.08.2019 09:00
09.08.2019 17:00
ул. Карбышева 3; ул. Куйбышева 1,3,5; ул. Орджоникидзе 19, 21