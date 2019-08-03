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Новые правила ввоза товаров из-за границы действуют в Беларуси
04.08.2019 16:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Если раньше, к примеру, телевизор можно было ввозить лишь один раз в три года, то со 2 августа разрешено раз в год. Новые правила ввоза из-за границы товаров для личного пользования действуют в республике со 2 августа, сообщается на
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Если раньше, к примеру, телевизор можно было ввозить лишь один раз в три года, то со 2 августа разрешено раз в год. Новые правила ввоза из-за границы товаров для...
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