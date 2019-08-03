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Новые правила ввоза товаров из-за границы действуют в Беларуси

04.08.2019 16:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Если раньше, к примеру, телевизор можно было ввозить лишь один раз в три года, то со 2 августа разрешено раз в год. Новые правила ввоза из-за границы товаров для личного пользования действуют в республике со 2 августа, сообщается на сайте Государственного таможенного комитета.

Новые правила ввоза товаров из-за границы действуют в Беларуси

 
 
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  Если раньше, к примеру, телевизор можно было ввозить лишь один раз в три года, то со 2 августа разрешено раз в год. Новые правила ввоза из-за границы товаров для...
 
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