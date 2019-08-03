Белорус Шиманович выиграл второе золото на этапе КМ в Токио

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский пловец Илья Шиманович выиграл вторую золотую медаль на этапе Кубка мира в Токио, сообщает БЕЛТА .

Спортсмен одержал победу на дистанции 50 м брассом – 26,78 сек. Второе место занял итальянец Николо Мартинени – 26,88 сек., а бронзовая медаль досталась Ясухиро Косеки из Японии – 27,05 сек.

Накануне Шиманович стал первым в дистанции 100 м брассом. Его соотечественник Никита Цмыг завоевал бронзовую медаль в решающем заплыве 50 м на спине – 25,06 сек. Первое место занял россиянин Владимир Морозов – 24,53 сек., а серебряным призером стал Майкл Эндрю из США – 24,87 сек.