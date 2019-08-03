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Умер шансонье Вилли Токарев

04.08.2019 16:30 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Российский певец и композитор Вилли Токарев умер в возрасте 84 лет.

Об этом сообщает 4 августа РИА Новости со ссылкой на семью шансонье.

Вилли Токарев окончил музыкальное училище в Ленинграде, пел в советских джазовых и эстрадных ансамблях. В 1974 году эмигрировал в США, работал почтальоном и таксистом.

Через пять лет выпустил первую пластинку. Пел в ресторанах русскоязычных районов Нью-Йорка. Когда распался Советский Союз, Токарев вернулся в Россию.

Через несколько лет вышла вторая пластинка Токарева - «В шумном балагане» (1981), которая прославила музыканта среди русскоязычных эмигрантов. За свою жизнь певец выпустил около 50 альбомов.

Наибольшую известность ему принесли такие песни, как «Небоскребы», «Журавли», «А жизнь всегда прекрасна».

 
 
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Российский певец и композитор Вилли Токарев умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщает 4 августа РИА Новости со ссылкой на семью шансонье.
 
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