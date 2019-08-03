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Умер шансонье Вилли Токарев
Источник материала: БДГ
Российский певец и композитор Вилли Токарев умер в возрасте 84 лет.
Об этом
Вилли Токарев окончил музыкальное училище в Ленинграде, пел в советских джазовых и эстрадных ансамблях. В 1974 году эмигрировал в США, работал почтальоном и таксистом.
Через пять лет выпустил первую пластинку. Пел в ресторанах русскоязычных районов Нью-Йорка. Когда распался Советский Союз, Токарев вернулся в Россию.
Через несколько лет вышла вторая пластинка Токарева - «В шумном балагане» (1981), которая прославила музыканта среди русскоязычных эмигрантов. За свою жизнь певец выпустил около 50 альбомов.
Наибольшую известность ему принесли такие песни, как «Небоскребы», «Журавли», «А жизнь всегда прекрасна».
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Российский певец и композитор Вилли Токарев умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщает 4 августа РИА Новости со ссылкой на семью шансонье.
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