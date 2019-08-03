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Такое лето: более чем на 10 метеостанциях минувшей ночью обновились абсолютные минимумы температур

04.08.2019 16:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Более чем на 10 метеостанциях минувшей ночью обновились абсолютные минимумы температур, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативных данных и архива Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by.

Холоднее всего было в Кличеве — 4,8 градуса выше нуля (6 в ночь на 4 августа 1999 года), Бобруйске — 5,3 (6,9 в 1999-м), Лынтупах — 5,5 (5,8 в 2011-м), Верхнедвинске — 5,9 (6 в 1976-м) и Березино — 5,9 (8 в 1999-м).

Пали рекорды также в Нарочи — 6,1 (6,7 в 1999-м), Езерище — 6,3 (6,7 в 1999-м), Жлобине — 7,1 (7,2 в 1965-м), Октябре — 7,4 (7,7 в 1989-м), Сенно — 7,8 (8,7 в 1999-м) и Мстиславле — 8,3 (11,3 в 2016-м) (в этом населенном пункте наблюдения ведутся только 10 лет). В Борисове повторен рекорд 54-летней давности (8 градусов).

Антирекорд ночи для всей территории страны устоял (+2,2 в 1987 году на метеостанции «Полесская»).

Накануне обновился минимум в Брагине (+7,7 против +7,9 в 1993 году), а холоднее всего было в Василевичах (+6,6, повторение рекорда 1969 года).


По прогнозу синоптиков, ближайшая ночь также будет холодной.

Ранее Белгидромет отмечал, что середина нынешнего лета оказалась самой холодной за последние 20 лет. Температурные антирекорды ночи обновлялись 4, 5 и 13−16 июля. Между тем первая треть лета оказалась аномально жаркой, новые рекорды фиксировались 18 дней июня (c 4-го по 17-е, 20-го, 21-го, 26-го и 30-го), а также 1 июля.
 
 
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Более чем на 10 метеостанциях минувшей ночью обновились абсолютные минимумы температур, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативных...
 
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