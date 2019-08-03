Умер Вилли Токарев









Причины смерти не уточняются.





Вилли Токарев был известным российским и американским автором-исполнителем песен в жанре русский шансон. Он окончил музыкальное училище при Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова по классу контрабаса, работал в оркестре Анатолия Кролла, симфо-джаз-ансамбле Жана Татляна, в ансамбле Бориса Рычкова, певицы Гюлли Чохели. Позже — в ансамбле «Дружба» Александра Броневицкого вместе с Эдитой Пьехой.