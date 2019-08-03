За год на $36 млрд выросли доходы российских олигархов

21 российский предприниматель вошел в топ-500 самых богатых людей мира по версии Bloomberg. Общий прирост их доходов составил $36 млрд.





Первым миллиардером РФ оказался совладелец «Новатэк» Леонид Михельсон, увеличивший свой доход за последние семь месяцев на $5,71 млрд, до $25,1 млрд.





Вторым в российском списке — совладелец «Норникеля» Владимир Потанин с приростом в $3,29 млрд и общей суммой состояния в $22,9 млрд.





Третий россиянин в топе — основной бенефициар НЛМК («Ново-Липецкий металлургический комбинат») Владимир Лисин с состоянием в $21,1 млрд и приростом в $3,27 млрд.









Кроме того, в перечень попали председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов ($19,6 млрд), совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов ($18,6 млрд), член совета директоров «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко ($17,6 млрд), основатель и основной акционер USM Holdings Алишер Усманов ($17 млрд), экс-губернатор Чукотки Роман Абрамович ($15,6 млрд), глава группы «Ренова» Виктор Вексельберг ($14,1 млрд), совладелец LetterOne Holdings и «Альфа-Групп» Михаил Фридман ($13,6 млрд), совладелец СУЭК и «Еврохима» Андрей Мельниченко ($13,4 млрд), владелец группы «Онэксим» Михаил Прохоров ($10,9 млрд), экс-владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев ($10,2 млрд) и другие.