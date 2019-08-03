Бывший директор совхоза: “Сегодня мы все подневольные"

Анализируя происходящие события в районе, за мой продолжительный опыт работы в нем, все больше и больше убеждаюсь в том, что в нашей стране потерян стержень преемственности и передачи опыта новым поколениям руководителей.





Я прилетел на нашу планету не с Марса и не с Луны, и хорошо понимаю, что происходит у нас с кадрами руководства. Эта тема не нова, но в своей статье остановлюсь на фактах, которые объективно отражают суть дела на местах. Начну с себя.





По решению обкома партии, я был назначен директором совхоза, но прежде чем меня утвердили прошло ровно шесть месяцев проверки на профессиональную и моральную пригодность, только потом бюро обкома партии утвердило меня на этой должности. Такое случилось и с утверждением меня на должность начальника управления сельского хозяйства района, только после 1.5 часового собеседования с секретарем ЦК КПБ Николаем Дементеем, мне дали добро на занимаемую должность, можете представить мою ответственность перед этими людьми, которые напутствовали меня добрыми словами на ратные дела. После этого в моей голове никогда не зарождались корыстолюбивые мысли, а что теперь?









Руководителя прошедшего школу патриотизма, высокого новаторского творчества, беззаветно преданного работе во благо людей – сейчас практически нет, и их никто не готовит. Получается, мы потеряли социализм, но и не приобрели капитализм, но самое страшное, что мы потеряли чувство хозяина.





Сегодня мы все подневольные, зависящие от руководителя и его настроения и это очень плачевно.





Приведу примеры из жизни района: Один из руководителей высокого ранга (не буду называть фамилий), осматривая один из объектов находящихся в подчинение, был расстроен, его состоянием, тут же доставили работника, который ответственный за этот объект, но он был в тяжелом состоянии из-за «вчерашнего». Шум, гам. Работник напрямую сказал: “Пока не принесешь полторашку – работать не буду!”. Согнув голову начальник, сходив в торговый центр, принеся вожделенный напиток, дав возможность ему привести себя в порядок. И только после этого работа была выполнена. А еще совсем недавно, два три года назад, этот же руководитель кричал: “Ты уволен! На твое место в очереди стоит десять человек”. Но увы, не десяти и не одного уже нет, и приходиться начальникам кланяться.









Другой пример: Одно из хозяйств района получила новый энергонасыщенный комплекс, заранее механизатор предупредил руководителя хозяйства, что после обеда приедут проводить регламентные работы по обслуживанию агрегата. Механизатор созвонился ециалиста и в обеденное ждал их приезда. В этом спектакле участвовали и другие механизаторы, к ним подъехал один из руководителей района и приказал, чтобы этот комплекс перегнали в другое хозяйство. Механизатор объяснил положение дел, на что услышал ответ: “Будешь уволен!”. И автоматически ответил: “Да пошел ты на…, завтра сам сядешь… И будешь работать на нем”.





Все вышесказанное наводит на грустные мысли: управленческие, идеологические специалисты в Минске Могилеве , Хотимске не могут выработать линию поведения по отношению к трудяге, это говорит о том, что мы движемся не в том направлении, но резко поменять курс нельзя, нужен плавный, длительный и трудный переход на новую систему мер и весов.







