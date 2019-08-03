Иран захватил очередной танкер в Персидском заливе

Отмечается, что иранские военные захватили танкер, перевозивший нефть в некоторые арабские страны. На борту судна находились семь членов экипажа, они были задержаны.





Экипаж обвинили в перевозке контрабандного топлива в арабские страны. Танкер перевозил около 700 тысяч литров нефти. Пока не известно, кому именно принадлежит захваченный танкер.





Напомним, 19 июля Корпус стражей исламской революции сообщил о задержании британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе, который якобы нарушил международные правила.





Позже Лондон предложил создать военно-морскую миссию под руководством Европы для обеспечения безопасного прохода судов через Ормузский пролив на фоне кризиса с Ираном.



