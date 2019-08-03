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Владимир Невинский: в силу экономии ездили в Борисов на микроавтобусе. Кто не поместился — на личном транспорте

04.08.2019 15:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главный тренер минского "Торпедо" Владимир Невинский рассказал корреспонденту pressball.by, какое будущее ждет его команду.

- Мы заметили, что на стоянке возле "Борисов-Арены" от вашего клуба стоял микроавтобус. Выходит, на игру приезжали не централизованно?

- В силу экономии так ездили и в Клецк, и в Борисов. Кто не поместился, добирался на личном транспорте. Но, повторюсь, мы до конца верили, что ситуация разрешится. В Клецке ребята проявили себя с лучшей стороны. А сейчас для молодых парней, которые вышли на лучший футбольный стадион страны, это тоже будет подспорьем. Они увидели, куда надо стремиться и как расти, чтобы у них было побольше матчей на таких аренах и при такой обстановке.

- Положа руку на сердце, вы не пожалели, что ввязались в этот проект, а не остались в БАТЭ?

- То, что я не остался в БАТЭ, зависело не от меня. Когда пришел Олег Анатольевич Дулуб со своим штабом, мне позвонил Анатолий Анатольевич Капский и сказал, что новый тренер не видит тебя в своей команде. Поэтому по истечении контракта со мной и не продлили сотрудничество. 


А что касается "Торпедо"... Нисколько не жалею. Это опыт и сумасшедшая жизненная школа. Возможность быть главным тренером не купишь ни за какие деньги. Могу только поблагодарить Михаила Мироненкова, что предоставил мне такую возможность. Равно как и людей, с которыми работал в команде. Они настоящие профессионалы — ребята, тренерский и медико-административный штаб. Это время однозначно прошло для меня с пользой. И отдельное спасибо болельщикам, которые всегда были с нами: мы вместе и радовались победам — и делили неприятные моменты.
 
 
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Главный тренер минского "Торпедо" Владимир Невинский рассказал корреспонденту pressball.by, какое будущее ждет его команду.
 
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