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В Бресте вновь кормили голубей в знак протеста против аккумуляторного завода

04.08.2019 14:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Молчаливые акции протеста продолжаются уже год и пять месяцев - первая состоялась 4 марта 2018 года.

Днем 4 августа в Бресте прошли традиционные кормление голубей и шествие по городу в знак протеста против строительства под Брестом аккумуляторного завода. По данным правозащитников, участие в молчаливой акции протеста приняли около 150 человек. За собравшимися на площади наблюдали сотрудники милиции, они же сопровождали колонну, которая потом по традиции прошла по улицам города. О задержаниях не сообщается.

Первое кормление голубей в знак простеста против аккумуляторного завода состоялось ровно год и пять месяцев назад – 4 марта 2018 года. Полгода назад, 10 февраля, формат этой акции изменился – после кормления голубей люди стали ходить шествием по центральным улицам города.

Противники строительства под Брестом этого завода заявляют, что будут выходить на площадь до тех пор, пока предприятие не закроют.
 
Теги: Брест
 
 
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Молчаливые акции протеста продолжаются уже год и пять месяцев - первая состоялась 4 марта 2018 года.
 
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