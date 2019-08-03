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В Бресте вновь кормили голубей в знак протеста против аккумуляторного завода
Источник материала: Партизан
Молчаливые акции протеста продолжаются уже год и пять месяцев - первая состоялась 4 марта 2018 года.
Днем 4 августа в Бресте прошли традиционные кормление голубей и шествие по городу в знак протеста против строительства под Брестом аккумуляторного завода. По данным правозащитников, участие в молчаливой акции протеста приняли около 150 человек. За собравшимися на площади наблюдали сотрудники милиции, они же сопровождали колонну, которая потом по традиции прошла по улицам города. О задержаниях не сообщается.
Первое кормление голубей в знак простеста против аккумуляторного завода состоялось ровно год и пять месяцев назад – 4 марта 2018 года. Полгода назад, 10 февраля, формат этой акции изменился – после кормления голубей люди стали ходить шествием по центральным улицам города.
Противники строительства под Брестом этого завода заявляют, что будут выходить на площадь до тех пор, пока предприятие не закроют.
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Молчаливые акции протеста продолжаются уже год и пять месяцев - первая состоялась 4 марта 2018 года.
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