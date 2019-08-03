В Бресте вновь кормили голубей в знак протеста против аккумуляторного завода

Днем 4 августа в Бресте прошли традиционные кормление голубей и шествие по городу в знак протеста против строительства под Брестом аккумуляторного завода. По данным правозащитников, участие в молчаливой акции протеста приняли около 150 человек. За собравшимися на площади наблюдали сотрудники милиции, они же сопровождали колонну, которая потом по традиции прошла по улицам города. О задержаниях не сообщается.





Первое кормление голубей в знак простеста против аккумуляторного завода состоялось ровно год и пять месяцев назад – 4 марта 2018 года. Полгода назад, 10 февраля, формат этой акции изменился – после кормления голубей люди стали ходить шествием по центральным улицам города.





Противники строительства под Брестом этого завода заявляют, что будут выходить на площадь до тех пор, пока предприятие не закроют.



