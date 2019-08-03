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Скончался певец Вилли Токарев

04.08.2019 16:17 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Советский, американский и российский автор-исполнитель Вилли Токарев скончался на 85-м году жизни, сообщил "Интерфаксу" его сын Антон Токарев.

"Да, к сожалению, мой отец скончался", - сказал Токарев.

Вилли Токарев родился 11 ноября 1934 года. В 1974 году эмигрировал в США, где выступал как певец в ресторанах. Впоследствии получил гражданство США, основал собственную студию One Man Band, где записал около двадцати музыкальных альбомов. В 1989 году вернулся в Россию по приглашению Госконцерта, где провёл гастрольный тур.

С 2000 года преимущественно жил в России.

В репертуаре Токарева преобладает русский шансон. Среди наиболее известных его работ "Небоскребы", "Над Гудзоном", "Нью-йоркский таксист", "Рыбацкая", "Мы в жизни встретились", "В твой день рожденья".

 
 
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Советский, американский и российский автор-исполнитель Вилли Токарев скончался на 85-м году жизни, сообщил "Интерфаксу" его сын Антон Токарев. "Да, к сожалению, мой...
 
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