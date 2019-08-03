Замглавы МЧС РФ призвал ускорить ликвидацию природных пожаров в Сибири

Источник материала: Интерфакс

Первый заместитель министра МЧС России Александр Чуприян, который прибыл в Иркутскую область, призвал спасателей и региональные власти активизировать усилия для борьбы с природными пожарами в регионе, сообщили в воскресенье в пресс-службе ведомства.

"Сотни населенных пунктов оказались в дыму, население просит о помощи, никакие экономические доводы не должны влиять на оказание этой помощи людям", - заявил Чуприян, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.

Замминистра совершил облет крупных очагов лесных пожаров в Усть-Кутском, Киренском и Катангском районах области. В аэропорту Братска он провел оперативное совещание с руководством Главного управления МЧС России по Иркутской области, представителями Федерального агентства лесного хозяйства и Министерства обороны России.

"На совещании выработали подход к наиболее эффективному тушению пожаров, обсудили совместную работу при тушении лесных пожаров с воздуха и переброске авиацией наземных сил на кромку очагов пожаров", - сообщили в МЧС РФ.

В ведомстве отметили, что на ликвидацию природных пожаров в Иркутской области ежедневно направляются девять воздушных бортов МЧС России и Министерства обороны.

"Опыт показывает, что применение авиации позволяет максимально успешно тушить крупные очаги в труднодоступной местности", - добавили в пресс-службе ведомства.