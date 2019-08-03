Беларусь осуждает стрельбу в Техасе и Огайо - МИД

Источник материала: Интерфакс

Беларусь осуждает случаи стрельбы, произошедших в двух штатах США в эти выходные и приведших к массовым жертвам и пострадавшим, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Беларуси в официальном twitter-аккаунте.

"Решительно осуждаем жестокие массовые расстрелы в #ЭльПасо, штат Техас, и #Дейтон, штат Огайо. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось, в США в субботу произошло два случая стрельбы. В результате стрельбы в супермаркете Walmart в Эль Пасо (Техас), по предварительной информации, погибли 20 человек, еще 26 получили ранения. Подозреваемый был задержан. Через несколько часов произошла стрельба в городе Дейтон, штат Огайо. Погибли семь человек. Один из стрелявших был ликвидирован полицией на месте происшествия, еще одному удалось скрыться.