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Меры по ограничению потребления спиртного не работают, считают литовские ученые

04.08.2019 14:53 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Политика контроля над употреблением алкоголя путем ограничений, запретов и повышения акцизных сборов не принесла существенных изменений в поведении потребителя, свидетельствует исследование, проведенное учеными Вильнюсского университета.

Так, представитель университета Альгирдас Барткус предлагает значительно снизить акцизы на все алкогольные напитки, чтобы граждане Литвы не покупали спиртное в соседних странах.

"Если посмотреть на акцизную политику, то она в принципе неподходящая. Нынешний уровень акцизов не согласуется с доходами, с акцизами, применяемыми соседними странами", - завил журналистам Барткус, представляя исследование, проведенное по заказу Литовской конфедерации бизнеса.

По его словам, Литва должна формировать свою акцизную политику, реагируя на решения соседних государств, поскольку иначе рискует поддерживать и поощрять их рынки за счет собственных производителей и продавцов.

Эксперты университета предлагают ежегодно пересматривать акцизы в ответ на изменения акцизной политики соседних стран и доходов. По словам Барткуса, точкой отсчета должны быть средние показатели акцизов, применяемых в соседних странах Евросоюза.

Он рекомендует снизить акциз на пиво на 11%, на крепкие алкогольные напитки - на 14%, а на вино - на 51%.

По словам ученого, в ЕС акцизы выше в более богатых странах, а более низкие в странах с более низкими доходами.

По данным исследования, легальные продажи алкоголя в 2018 году в Литве сократились почти на 7%, однако в три раза больше его покупали за границей.

Между тем, министерство здравоохранения Литвы утверждает: новые официальные данные госведомств свидетельствуют о том, что инициированные в республике меры по сокращению потребления алкоголя себя оправдали - потребление алкоголя и ущерб, наносимый им, сокращаются. Как отмечает Минздрав, Литва не пионер в этой сфере, поскольку аналогичные меры сокращении потребления алкоголя действуют в большинстве зарубежных стран.

Информация департамента статистики свидетельствует о том, что с 2016 года, когда были приняты меры новой алкогольной политики, потребление чистого алкоголя на одного жителя страны сократилось на 2 литра, потребление легального алкоголя, приходящееся сейчас на одного жителя 15 лет и старше, самое низкое за 10 лет.

В 2018 году в Литве был повышен до 20 лет возраст, с которого разрешается покупать алкоголь, ужесточен контроль над рекламой алкоголя, повышены акцизы.

 
 
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Политика контроля над употреблением алкоголя путем ограничений, запретов и повышения акцизных сборов не принесла существенных изменений в поведении потребителя,...
 
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