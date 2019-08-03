ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МИД Беларуси решительно осудил массовые расстрелы в Огайо и Техасе

04.08.2019 16:50 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости США. Вторая атака за сутки: в штате Огайо неизвестные открыли стрельбу возле одного из городских баров. Погибли около 10 человек, чуть менее 20 были ранены,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД Беларуси решительно осудил массовые расстрелы в Огайо и Техасе

Жертв могло быть гораздо больше, если бы в паре кварталов от бара не патрулировали полицейские. Офицеры оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали одного из стрелков. Второму удалось скрыться.

МИД Беларуси решительно осудил массовые расстрелы в Огайо и Техасе

За сутки это уже второй случай стрельбы в США. 

В Техасе неизвестный устроил бойню в торговом центре

МИД Беларуси решительно осудил массовые расстрелы в США.

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости США. Вторая атака за сутки: в штате Огайо неизвестные открыли стрельбу возле одного из городских баров. Погибли около 10 человек, чуть менее 20 были...
 
Новости дня
Новости разные
 
Насмерть сбила пешехода на трассе М1 жительница Барановичского района
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика