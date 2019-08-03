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На 85 году ушёл из жизни певец и композитор Вилли Токарев
Источник материала: СТВ
На 85 году жизни скончался певец и композитор Вилли Токарев. Об этом со ссылкой на его сына
Токарев исполнял песни в жанре русского шансона. В 1974 году он переехал из СССР в США, где семь лет спустя выпустил пластинку под названием «В шумном балагане». Так он стал популярен среди русскоязычных эмигрантов.
После развала СССР Вилен Иванович вернулся в Россию и стал жить в Москве.
Токарев известен своими композициями «Небоскребы», «Журавли», «А жизнь всегда прекрасна». За эти песни он получил премии «Шансон года» в 2015, 2016 и 2017 годах.
Причина смерти музыканта не уточняется, время и дата прощания с ним станет известна позднее.
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На 85 году жизни скончался певец и композитор Вилли Токарев. Об этом со ссылкой на его сына сообщает РИА Новости. Токарев исполнял песни в жанре русского шансона. В...
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