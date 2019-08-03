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На 85 году ушёл из жизни певец и композитор Вилли Токарев

04.08.2019 16:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

На 85 году жизни скончался певец и композитор Вилли Токарев. Об этом со ссылкой на его сына сообщает РИА Новости.

Токарев исполнял песни в жанре русского шансона. В 1974 году он переехал из СССР в США, где семь лет спустя выпустил пластинку под названием «В шумном балагане». Так он стал популярен среди русскоязычных эмигрантов.

После развала СССР Вилен Иванович вернулся в Россию и стал жить в Москве.

Токарев известен своими композициями «Небоскребы», «Журавли», «А жизнь всегда прекрасна». За эти песни он получил премии «Шансон года» в 2015, 2016 и 2017 годах.

Причина смерти музыканта не уточняется, время и дата прощания с ним станет известна позднее.

На 85 году ушёл из жизни певец и композитор Вилли Токарев
Фото: facebook.com/WilliTokarevOfficial

Люди в материале: Вилли Токарев
 
 
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На 85 году жизни скончался певец и композитор Вилли Токарев. Об этом со ссылкой на его сына сообщает РИА Новости. Токарев исполнял песни в жанре русского шансона. В...
 
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