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Умер шансонье Вилли Токарев

04.08.2019 17:14 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня, 4 августа, умер певец и композитор Вилли Токарев, сообщает «РИА Новости». Ему было 84 года. Причина смерти на данный момент неизвестна.

Кем он был

Токарев — исполнитель в жанре шансон. В 1979 году Вилли выпустил свою первую пластинку «А жизнь — она всегда прекрасна», когда жил в эмиграции в Америке. На нее он потратил все сбережения (около 25 тысяч долларов), которые заработал, будучи таксистом и почтальоном. Пластинка практически не получила отклика. Чего не скажешь о втором релизе музыканта — «В шумном балагане». Он прославил ариста среди русскоязычных эмигрантов.

Вилли приглашали в оркестр Анатолия Кролла, позже — в симфоджаз-ансамбль Жана Татляна. Он состоял в коллективе «Дружба» с Александром Броневицким и Эдитой Пьехой. Благодаря этому Токарев записал хиты «Дождь» и «Кто виноват?»

Вилли создал собственный лейбл One Man Band. Под ним он выпустил 20 сольных дисков. В 1980-х состоялось его первое выступление в России. А в 1990-е годы певец постоянно курсировал между Москвой и Нью-Йорком. После распада Советского Союза артист вернулся в Россию. В общей сложности он создал около 50 альбомов.

Фото обложки: Игорь Бойко, «РИА Новости».

 
 
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Сегодня, 4 августа, умер певец и композитор Вилли Токарев, сообщает «РИА Новости». Ему было 84 года. Причина смерти на данный момент неизвестна. Кем он был ...
 
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