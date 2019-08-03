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Самое смешное в байнете за неделю. 29 июля — 4 августа

04.08.2019 16:24 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Продолжаем рубрику «Самое смешное в байнете»: делимся фееричными инфоповодами, которые в течение уходящей недели освещали СМИ и постили беларусы. 

Начнем с хита: Александр Лукашенко позвал президента Узбекистана в резиденцию «Заславль» на неофициальную встречу. Тот подарил ему кованую статую с лицом самого Лукашеко и Колей под грудью. В сети инфоповод тут же превратили в мем:

В минском клубе Hide на Октябрьской все же прошла свадьба двух гусей, которой препятствовали власти:

В материале «Нашей Нивы» парень из Минска попытался объяснить, что он — «чистокровный беларус». Для этого молодой человек нарисовал на щеке советскую государственную эмблему:

В интернет-магазине eBay заметили странное объявление: там продают костюм «непослушной школьницы», который рекламируют книгой беларуского классика Михася Лынькова. При том, что роман посвящен Великой Отечественной войне.

Еще одна шутка от МЧС Беларуси:

В витебском парке работает кафе от футбольного клуба, пишет marketing.by. Ассортимент — полный ЗОЖ:

Наблюдательные минчане всмотрелись в рекламу в метро и увидели, что один и тот же парень рекламирует разные бренды: реклама Visa слева и «Нарач» на дверях:

Здесь все внимание на люк. Фото опубликовал Саша Филипенко в Facebook и добавил подпись: «А вы говорите, президент ничего не делает»:

Читатели CityDog прислали в редакцию журнала снимок, на котором феминизм явно победил. Вот так выглядит отдел одежды для мальчиков в одном из детских магазинов в ТРЦ Galileo:

Читайте по теме: МЧС для Леди Гаги и старый Коля Лукашенко. Самое смешное в байнете за неделю

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Продолжаем рубрику «Самое смешное в байнете»: делимся фееричными инфоповодами, которые в течение уходящей недели освещали СМИ и постили беларусы.  Начнем с хита:...
 
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