|
Самое смешное в байнете за неделю. 29 июля — 4 августа
Источник материала: KYKY>
Продолжаем рубрику «Самое смешное в байнете»: делимся фееричными инфоповодами, которые в течение уходящей недели освещали СМИ и постили беларусы.
Начнем с хита: Александр Лукашенко
В минском клубе Hide на Октябрьской все же
В материале «Нашей Нивы» парень из Минска попытался объяснить, что он — «чистокровный беларус». Для этого молодой человек нарисовал на щеке советскую государственную эмблему:
В интернет-магазине eBay
Еще одна шутка от МЧС Беларуси:
В витебском парке работает кафе от футбольного клуба,
Наблюдательные минчане всмотрелись в рекламу в метро и увидели, что один и тот же парень рекламирует разные бренды: реклама Visa слева и «Нарач» на дверях:
Здесь все внимание на люк. Фото опубликовал Саша Филипенко в Facebook и добавил подпись: «А вы говорите, президент ничего не делает»:
Читатели CityDog
|
Свежие газеты
Архив (Разное)