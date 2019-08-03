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Фотофакт: Площадь Победы в Минске готовят к капремонту
Источник материала: Партизан
На пл. Победы приступили к установке ограждения для проведения капитального ремонта, который планируется завершить к 9 мая 2020 года, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».
Вечером 2 августа на площади начались подготовительные работы по установлению ограждения, а 4 августа специалисты ГП «Минскреклама» доставят и установят на ограждении специальные баннеры, чтобы территория ремонта оставалась закрытой, а площадь выглядела аккуратно.
Как уточнили на ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома», капитальный ремонт на пл. Победы будет включать несколько этапов: планируют заменить стилобат монумента, реконструировать обелиск, провести электроподогрев гранитного покрытия памятного места.
— Реконструкция площади не обернется значительными неудобствами для минчан, — уверили на предприятии. — Проспект Независимости на этом участке перекрываться не будет.
В обновленном виде пл. Победы должна открыться для посетителей к 75-летию Победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.
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На пл. Победы приступили к установке ограждения для проведения капитального ремонта, который планируется завершить к 9 мая 2020 года, передает корреспондент...
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