Фотофакт: Площадь Победы в Минске готовят к капремонту









Вечером 2 августа на площади начались подготовительные работы по установлению ограждения, а 4 августа специалисты ГП «Минскреклама» доставят и установят на ограждении специальные баннеры, чтобы территория ремонта оставалась закрытой, а площадь выглядела аккуратно.





Как уточнили на ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома», капитальный ремонт на пл. Победы будет включать несколько этапов: планируют заменить стилобат монумента, реконструировать обелиск, провести электроподогрев гранитного покрытия памятного места.





— Реконструкция площади не обернется значительными неудобствами для минчан, — уверили на предприятии. — Проспект Независимости на этом участке перекрываться не будет.





В обновленном виде пл. Победы должна открыться для посетителей к 75-летию Победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.