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Фотофакт: Площадь Победы в Минске готовят к капремонту

04.08.2019 16:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На пл. Победы приступили к установке ограждения для проведения капитального ремонта, который планируется завершить к 9 мая 2020 года, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».



Вечером 2 августа на площади начались подготовительные работы по установлению ограждения, а 4 августа специалисты ГП «Минскреклама» доставят и установят на ограждении специальные баннеры, чтобы территория ремонта оставалась закрытой, а площадь выглядела аккуратно.

Как уточнили на ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома», капитальный ремонт на пл. Победы будет включать несколько этапов: планируют заменить стилобат монумента, реконструировать обелиск, провести электроподогрев гранитного покрытия памятного места.

— Реконструкция площади не обернется значительными неудобствами для минчан, — уверили на предприятии. — Проспект Независимости на этом участке перекрываться не будет.

В обновленном виде пл. Победы должна открыться для посетителей к 75-летию Победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.
 
Теги: Минск
 
 
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На пл. Победы приступили к установке ограждения для проведения капитального ремонта, который планируется завершить к 9 мая 2020 года, передает корреспондент...
 
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