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Почобут: «Москва не пример, а повторение того, что уже было в Беларуси»

04.08.2019 16:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известный журналист Анджей Почобут комментирует колонку политического обозревателя Свободы Юрия Дракохруста о том, что протесты в Москве — это пример для Беларуси, и что надо в выборах участвовать, иначе протестов не будет.

— Сами по себе протесты, которые сопровождаются силовым подавлением, это ничего хорошего, — пишет Анджей Почобут. — Это поражение и последующая социальная депрессия. Иное дело если эти протесты вынуждают власть идти на уступки. Только никаких уступок со стороны Кремля не предвидится.

Так что ж тогда остаётся в сухом остатке? Имиджевые потери-приобретения? В Беларуси это уже проходили. И никакого слома настроений общественных они не вызвали. Как по мне — Москва не пример, а повторение того, что уже было в РБ.
 
 
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Известный журналист Анджей Почобут комментирует колонку политического обозревателя Свободы Юрия Дракохруста о том, что протесты в Москве — это пример для...
 
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