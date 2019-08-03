Почобут: «Москва не пример, а повторение того, что уже было в Беларуси»

— Сами по себе протесты, которые сопровождаются силовым подавлением, это ничего хорошего, — пишет Анджей Почобут. — Это поражение и последующая социальная депрессия. Иное дело если эти протесты вынуждают власть идти на уступки. Только никаких уступок со стороны Кремля не предвидится.





Так что ж тогда остаётся в сухом остатке? Имиджевые потери-приобретения? В Беларуси это уже проходили. И никакого слома настроений общественных они не вызвали. Как по мне — Москва не пример, а повторение того, что уже было в РБ.