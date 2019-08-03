Шаманы с бубнами собрались ради спасения сибирских лесов





авторов поста , ролик был снят на Ольхоне. На кадрах видно, как шаманы в национальных костюмах исполняют ритуальные танцы. «Ну все, самолеты можно отзывать, парни с бубнами уже все порешали», — говорится в подписи. По информации, ролик был снят на Ольхоне. На кадрах видно, как шаманы в национальных костюмах исполняют ритуальные танцы. «Ну все, самолеты можно отзывать, парни с бубнами уже все порешали», — говорится в подписи.





3 августа Минобороны России объявило, что силами авиации удалось затушить лесные пожары в Красноярском крае и Иркутской области на территории в 450 тысяч гектаров. Общая площадь возгораний в этих двух регионах оценивалась в 1,1 миллиона гектаров леса. Таким образом, охваченными пожарами остаются 650 тысяч гектаров.