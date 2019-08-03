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Шаманы с бубнами собрались ради спасения сибирских лесов

04.08.2019 16:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Шаманы собрались из нескольких регионов России, чтобы провести обряды по вызову дождя для спасения горящих сибирских лесов, сообщает «Лента.ру».


По информации авторов поста, ролик был снят на Ольхоне. На кадрах видно, как шаманы в национальных костюмах исполняют ритуальные танцы. «Ну все, самолеты можно отзывать, парни с бубнами уже все порешали», — говорится в подписи.

3 августа Минобороны России объявило, что силами авиации удалось затушить лесные пожары в Красноярском крае и Иркутской области на территории в 450 тысяч гектаров. Общая площадь возгораний в этих двух регионах оценивалась в 1,1 миллиона гектаров леса. Таким образом, охваченными пожарами остаются 650 тысяч гектаров.
 
 
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Шаманы собрались из нескольких регионов России, чтобы провести обряды по вызову дождя для спасения горящих сибирских лесов, сообщает «Лента.ру».
 
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