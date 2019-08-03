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Шаманы с бубнами собрались ради спасения сибирских лесов
Источник материала: Партизан
Шаманы собрались из нескольких регионов России, чтобы провести обряды по вызову дождя для спасения горящих сибирских лесов, сообщает
По информации
3 августа Минобороны России объявило, что силами авиации удалось затушить лесные пожары в Красноярском крае и Иркутской области на территории в 450 тысяч гектаров. Общая площадь возгораний в этих двух регионах оценивалась в 1,1 миллиона гектаров леса. Таким образом, охваченными пожарами остаются 650 тысяч гектаров.
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Шаманы собрались из нескольких регионов России, чтобы провести обряды по вызову дождя для спасения горящих сибирских лесов, сообщает «Лента.ру».
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