Социальную сеть Instagram и мессенджер WhatsApp могут переименовать

Популярная соцсеть Instagram, а также мессенджер WhatsApp могут поменять свои названия. Как пишет The Information , в название приложений добавят уточнение, которое позволит указать на их принадлежность компании Facebook.

Ожидается, что новые названия будут отображаться в магазинах приложений Apple и Google Play, внутри Instagram и WhatsApp. На экранах гаджетов приложения останутся в прежнем виде.

Наблюдатели предполагают, что Facebook таким образом планирует улучшить репутацию, пошатнувшуюся из-за недавних скандалов с утечкой персональных данных.