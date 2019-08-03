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Социальную сеть Instagram и мессенджер WhatsApp могут переименовать
04.08.2019 17:45 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Популярная соцсеть Instagram, а также мессенджер WhatsApp могут поменять свои названия. Как пишет
Ожидается, что новые названия будут отображаться в магазинах приложений Apple и Google Play, внутри Instagram и WhatsApp. На экранах гаджетов приложения останутся в прежнем виде.
Наблюдатели предполагают, что Facebook таким образом планирует улучшить репутацию, пошатнувшуюся из-за недавних скандалов с утечкой персональных данных.
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В название приложений Instagram и WhatsApp добавят уточнение «от Facebook».
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