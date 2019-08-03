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Приложения Instagram и WhatsApp будут называться по-другому

04.08.2019 17:44 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Приложения Instagram и WhatsApp будут называться по-другому — к ним добавят «from Facebook». Об этом пишет The Information.


Фото: Tim Bennett / Unsplash

Теперь названия приложений будут звучать как «Instagram from Facebook» и «WhatsApp from Facebook».

Отмечается, что названия изменятся только в самих приложениях, а также в магазинах Apple и Google Play. На экранах смартфонов они останутся под прежними наименованиями.

Авторы идеи считают, что это изменение должно положительно сказаться на репутации Instagram и WhatsApp, указав их принадлежность к соцсети Facebook.

 
 
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Считается, что это должно положительно сказаться на репутации соцсетей.
 
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