Источник материала: Tut.by

Приложения Instagram и WhatsApp будут называться по-другому — к ним добавят «from Facebook». Об этом пишет The Information .



Фото: Tim Bennett / Unsplash

Теперь названия приложений будут звучать как «Instagram from Facebook» и «WhatsApp from Facebook».

Отмечается, что названия изменятся только в самих приложениях, а также в магазинах Apple и Google Play. На экранах смартфонов они останутся под прежними наименованиями.

Авторы идеи считают, что это изменение должно положительно сказаться на репутации Instagram и WhatsApp, указав их принадлежность к соцсети Facebook.