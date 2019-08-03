|
Приложения Instagram и WhatsApp будут называться по-другому
Источник материала: Tut.by
Приложения Instagram и WhatsApp будут называться по-другому — к ним добавят «from Facebook». Об этом пишет
Теперь названия приложений будут звучать как «Instagram from Facebook» и «WhatsApp from Facebook».
Отмечается, что названия изменятся только в самих приложениях, а также в магазинах Apple и Google Play. На экранах смартфонов они останутся под прежними наименованиями.
Авторы идеи считают, что это изменение должно положительно сказаться на репутации Instagram и WhatsApp, указав их принадлежность к соцсети Facebook.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Считается, что это должно положительно сказаться на репутации соцсетей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)