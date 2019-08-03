Раритетные снимки, буклеты и открытки 1950-х. Более 500 экспонатов, посвященных истории Гродненщины, можно увидеть в областной библиотеке

Источник материала: Вороновская газета





Выставка «Наш край – наш лёс» открыта в отделе искусства Гродненской областной научной библиотеки им. Е.Ф. Карского.

Она посвящена 75-летию образования Гродненской области. Это уже 22-я выставочная экспозиция, организованная в рамках творческого проекта «Прикоснуться к истории» коллективом областной библиотеки и частными гродненскими коллекционерами.

Здесь собрано более 500 уникальных экспонатов из фонда главной книжницы Гродненщины и личных коллекций Александра Севенко и Олега Ерша.





Многочисленные раритетные фотографии рассказывают об истории промышленности и сельского хозяйства, управлений силовых ведомств, медицины, культуры и образования, спорта и общественной жизни Принеманья.

На старых оригинальных снимках можно увидеть легендарных спортсменов, прославивших Гродненщину, среди них Ольга Корбут, Ирина Шилова, Игорь Басинский, известных писателей, работавших в Гродно, – Василя Быкова и Алексея Карпюка и других.







Часть выставки посвящена освобождению Гродненщины от немецко-фашистских захватчиков. О победоносных боях с врагом и восстановлении города рассказывают номера «Гродненской правды», наградные документы фронтовиков, значки, книги и брошюры. На снимках, датированных 1969 годом, можно увидеть ритуал закладки в Курган Славы земли с могил Героев Советского Союза, павших в период освобождения области.

На выставке представлены коллекции раритетных программ, афиш, фотографий, буклетов и открыток, сборники произведений поэтов и писателей Гродненщины, образцы районных газет середины прошлого века, образцы продукции отдельных предприятий, спичечные этикетки 1950-1960-х годов с социальной рекламой той поры. Отдельные экспонаты – пропуск и билеты в кино советского периода, посвящены кинотеатрам области.







Что? Выставка «Наш край – наш лёс».

Где? улица Советская, 25 (вход с улицы Калючинской).

Когда? До 1 октября 2019 года.

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