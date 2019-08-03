 Рев моторов, дух свободы и спортивный адреналин: фоторепортаж со второго этапа Открытого чемпионата и первенства Беларуси по мотокроссу

Источник материала: Вороновская газета





В Щучине в районе аэродрома проходит 2-ой этап Открытого чемпионата и первенства Беларуси по мотокроссу, приуроченный к 75-летию образования Гродненской области.

Организаторами соревнования выступила Гродненская федерация мотоциклетного спорта при поддержке Щучинского райисполкома, генерального спонсора Щучинского РУП ЖКХ, ООО «Праймилк», ОАО «Щучинский маслосырзавод» и других.





Щучинская трасса для соревнований по мотокроссу снова ожила.

На это раз за победу сражались более 100 спортсменов не только со всей Беларуси, но и России, Литвы, Латвии и Германии. Под громкие овации зрителей состоялись заезды классов: 65см3, 125см3 юноши, ветераны, национальный класс, мотоциклы с коляской, квадроциклы. Было все: адреналин, скорость, волнение и радость, взлеты и падения.









































































































После двух заездов были определились победители.

Никита Борташевич (Минск), Артём Годель (Несвиж), Артём Созоновец (Орша), Евгений Шукелойть (Ошмяны), Майк Фогел (Германия), Стелле Модрус и Земескаус Мартинш (Латвия), Данько Владимир (Витебск) стали лучшими в классах 65см3, национальный класс, 125см3, начинающий, ветераны, мотоциклы с коляской, квадроциклы соответственно.

















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