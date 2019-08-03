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Пакистанский премьер согласился на посредничество Трампа для нормализации отношений с Индией

04.08.2019 17:28 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Премьер-министр Пакистана Имран Хан завил, что настало время согласиться с предложением президента США Дональда Трампа о посредничестве в деле снижения напряженности в отношениях с Индией из-за ситуации в Кашмира.

"Президент Трамп предложил посредничество по Кашмиру. Сейчас для этого самое время в связи с ухудшением ситуации вдоль линии контроля, вызванным новыми агрессивными действиями Индии", написал Хан в своем Twitter.

Он добавил, что "существует потенциальная возможность перерастания этой ситуации в региональный кризис".

Отношения между двумя странами обострились после того, как Пакистан накануне обвинил Индию в использовании на линии контроля кассетных бомб. В результате погибли двое гражданских, 11 человек получили ранения.

Индийские власти в свою очередь завили в субботу, что были уничтожены пять из базирующихся на территории Пакистана боевиков, предпринявших попытку атаки против Индии.

 
 
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Премьер-министр Пакистана Имран Хан завил, что настало время согласиться с предложением президента США Дональда Трампа о посредничестве в деле снижения...
 
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