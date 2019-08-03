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Стрельба в Техасе будет расследоваться как преступление на почве ненависти
Источник материала: Интерфакс
Стрельба, устроенная в супермаркете техасского Эль Пасо 21-летним Патриком Крузиусом, будет расследоваться как преступление, совершенное на почве ненависти, сообщил журналистам шеф местной полиции Грэг Аллен.
"Сейчас мы располагаем манифестом этого человека, который в определенной степени свидетельствует о том, что он потенциально может быть обвинен в преступлении на почве ненависти", - сказал полицейский".
Большинство населения Эль Пасо, расположенного на границе с Мексикой, является испаноговорящим.
Как сообщалось, задержанный Крузиус перед тем, как открыть стрельбу, опубликовал в соцсетях манифест, в котором выразил солидарность с Бретоном Харрисом Таррантом, устроившим в марте стрельбу в новозеландском Крайстчерче в знак протеста против "иностранного засилия".
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Стрельба, устроенная в супермаркете техасского Эль Пасо 21-летним Патриком Крузиусом, будет расследоваться как преступление, совершенное на почве ненависти,...
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