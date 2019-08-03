Тройное ДТП в Украине: в грузовик с военной техникой врезались два авто, одно из них - из Минска

Источник материала: Tut.by

Тройное ДТП произошло в субботу, 3 августа, в Полтавской области, на 355-м километре трассы Киев-Харьков-Довжанский, сообщает национальная полиция Полтавской области Украины .





Около 16.00 возле села Ковалевка 29-летний водитель Ford Transit не справился с управлением микроавтобуса и врезался в грузовик Kenworth, который перевозил тяжелую военную технику.

Избегая столкновения с Ford Transit, получили повреждения Renault Sandero, за рулем которого был 71-летний водитель, и Ford Mondeo с минскими номерами. За рулем белорусского авто находился 50-летний водитель.







В результате ДТП водитель и 23-летний пассажир микроавтобуса получили травмы и были доставлены в больницу. О состоянии других участников аварии не сообщается.